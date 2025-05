Még nem is árulják a jegyeket az MK-döntőre, de már áll a bál miattuk

A Magyar Kupa döntője az idén különösen nagy érdeklődésnek örvend, ami teljesen érthető. A Ferencváros és a Paks összecsapása a tavalyi finálé visszavágója is, hiszen 2024 tavaszán is ez a két csapat jutott el a Puskás Arénába, és akkor a paksiak hosszabbításban 2-0-ra nyertek, ami nyilván azóta is csípi a fradisták szemét. Bár a vidéki csapat lépéshátrányba került a múlt heti fordulóban a győri vereségével, ők ketten még a bajnoki címért is versenyt futnak, minden adott tehát ahhoz, hogy rengetegen legyenek kíváncsiak a május 14-én, 19 órakor sorra kerülő találkozóra.

A Magyar Kupa döntőjét tavaly a Paks nyerte a Ferencváros legyőzésével Fotó: Árvay Károly/Nemzeti Sport

A sorozatot rendező MLSZ csütörtökön bejelentette, május 5-én, hétfőn 10 órakor kezdi meg a jegyek árusítását. A szövetség tájékoztatása szerint

az idén megújult jegyértékesítési rendszerben lehet megvásárolni a belépőket a Meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve a Szurkolói Klub alkalmazásában. A vásárláshoz alapszintű regisztráció szükséges,

egy felhasználó egy tranzakciót hajthat végre, melynek során legfeljebb négy jegyet vehet meg, ezek közül egynek a saját nevére kell szólnia. A Ferencváros drukkerei számára a Dózsa György út felőli oldalon a 126–138, a 227–238 és a 327–338 szektorokat, míg a Paks szurkolóinak a Stefánia út felőli oldalon a 101–113, a 203–214 és a 303–306 szektorokat jelölték ki. A jegyekhez csak interneten lehet hozzájutni, a helyszínen nem lesz jegyértékesítés.

A Ferencváros nem fizet balhé esetén

Az MLSZ közleményére Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán reagált, leszögezve, hogy nagyon rossz döntést hozott a szövetség a jegyértékesítés megváltoztatásával. Meglátása szerint az csak az egyik baj, hogy odalesz a Fradi-szurkolói kártyával járó előny, ennél sokkal nagyobb problémát jelent, hogy

Nincs többé garancia arra, hogy a kapu mögött a Tábor lesz. Nincs rá garancia, hogy trollok, vagy úgynevezett provokátorok és az előző években a mi stadionunkból kitiltott emberek ne kerüljenek a mi szurkolóink közé.

A klubvezető ezek után még keményebb hangnemre vált, amikor az esetleges botrányok utáni felelősségvállalásról ír: