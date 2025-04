Dibusz gólpasszt adott, újra a Ferencváros és a Paks csap össze a kupadöntőben + videó

A Magyar Kupa tavalyi döntőjében a Paks a Puskás Arénában 51 900 néző előtt (!) 2-0-ra nyert a Ferencváros ellen, és amikor az idei kiírásban elkészítették az elődöntő párosítását, meglett az esély arra, hogy a fináléban megint ugyanez legyen a szereposztás. A Paks kedden meg is oldotta a maga feladatát, hazai pályán 2-1-re nyert a ZTE ellen. Ennek az is lett a következménye, hogy Zalaegerszegen szerda délelőtt menesztették Márton Gábor vezetőedzőt, akinek Mihalecz István személyében gyorsan meg is lett az utódja, neki kellene bent tartania az NB I-ben a kiesés ellen harcoló zalaiakat. A Paks győzelme után a sajtótájékoztatón megkérdezték Bognár György vezetőedzőt, hogy a fináléban kit szeretne ellenfélnek, amire az MTK-kötődésű mester azt válaszolta: „Az MTK-nak szurkolok, de a Fradit jobb elverni.” A zöld-fehérek ezen biztosan felhúzták a szemöldöküket…

Az MTK vezető gólja uán a Ferencváros átvette az irányítást és fordított Fotó: Polyák Attila

A Ferencváros 56 ponttal vezeti az NB I-es tabellát, míg az MTK 42 pontos, ezzel ötödik. A két csapat eddig kétszer találkozott egymással a 2024/25-ös bajnokságban: szeptember 20-án (amikor még Pascal Jansen volt a Fradi edzője) 3-1-re nyert idegenben az FTC, február 2-án a Groupama Arénában pedig 0-0-s döntetlennel zárult a mérkőzés. (A két együttes vasárnap 15.30-kor az NB I-ben is összecsap, az MTK játszik majd otthon.)

Szerda este a Groupama Arénában 11 ezer néző előtt meglepetésre az MTK kezdett aktívabban, kapura veszélyesebben, és a 16. percben meg is szerezte a vezetést. A Fradi védelme nem tudott felszabadítani, Molnár Rajmund pedig egy szép csel után 11 méterről a léc alá lőtt (0-1).

Az MTK gólja után a Ferencváros háromszor talált be

A bekapott gól után Robbie Keane együttese sebességet váltott, és a 36. percben nagyon közel volt az egyenlítéshez. Egy szöglet után a vendégektől a kimozduló Csenterics kapus rossz helyre ütötte a labdát, Romao egyből kapura fejelte, de a kapu torkából Kata kifejelte, nagy mentés volt. A 45. percben aztán egyenlített az FTC. Megint egy szöglet okozott gondot az MTK-nak, a kipattanó labdát Ramírez 22 méterről lőtte be (1-1).

Fordulás után a Ferencváros gyorsan megszerezte a vezetést, az 51. percben a második félidőre beállt Varga Barnabas beadását Pesics három méterről fejelte be (2-1). A 80. percben Dibusz a Fradi térfelének közepéről ívelte előre a labdát, a vendégektől Beriasvili elvétette, nem tudta elfejelni, a csereként beállt Joseph pedig élt a lehetőséggel, közelről estében is belőtte a labdát (3-1), majd csókokat dobált a szurkolóknak. A gólpassz pedig Dibusz Dénesé. Több gól nem esett, a házigazda 3-1-re győzött, így idén is Ferencváros–Paks döntő lesz a Magyar Kupában.