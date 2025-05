Mélyütés: Marco Rossi volt csapata a harmadosztályba süllyedt

A klub 79 éves történelme során először szerepel a harmadosztályban a Sampdoria, amely a Serie B utolsó fordulós eredményeinek alakulása nyomán kiesett. A csapat a kilencvenes évek elején élte fénykorát, 1991-ben bajnoki címet szerzett, majd eljutott a BEK döntőjébe is, ahol a Barcelonával szemben maradt alul. A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, a fiát is a stábba hívó Marco Rossi is írta játékosként a genovaiak történelemkönyvét.

Koman Vladimir (jobbra) 2010-ben az Európa-Ligában a Debrecen ellen is játszott Marco Rossi egykori klubja, a Sampdoria mezében. Fotó: EPA

Igazi hullámvasút volt a Sampdoria elmúlt két évtizede. Hiába fordult meg többek között Antonio Cassano, Giampaolo Pazzini, Koman Vladimir és Laczkó Zsolt a csapatban, a 2010-es negyedik hely a legjobb eredménye a Serie A-ban. Amíg a 2011-es kiesést azonnali visszajutás követte, a 2023-as alászállás tartós lecsúszást eredményezett.

A regionális ligába, a harmadosztályba való lecsúszás okai leginkább a pályán kívül keresendők.

A közelmúltbeli tulajdonosok és kérők nehezen tudták biztosítani a stabilitást: Massimo Ferrero 2021-ben lemondott, miután bebörtönözték vállalati bűncselekmények és csőd miatt indított nyomozás részeként. A legendás Gianluca Vialli – megromlott egészségi állapotban 2023 januárjában bekövetkezett halála előtt – megpróbált egy konglomerátumot összehozni a Sampdoria megvásárlására, ám végül egy londoni székhelyű finanszírozó, Matteo Manfredi vezette konzorciumnak sikerült megvásárolnia a patinás egyesületet.

Marco Rossi korábbi csapattársai, Alberico Evani (elöl) és a háttérben álló Attilio Lomardo sem tudták bent tartani a másodosztályban a Sampdoriát. Fotó: Phourteen/Ingrid Zambrano

Marco Rossi barátai próbáltak segíteni

A 2024/205-ös szezonban a Sampdoria a 18., kieső helyen végzett a Serie B-ben, 38 meccsből mindössze nyolcat tudott megnyerni. Pedig olyan, a klubhoz ezer szállal kötődő emberek állak be a csapat mögé, mint Alberto Evani vezetőedző, Attilio Lombardo pályaedző vagy a tanácsokkal segítő Roberto Mancini.

Sokan egyébként Mancinit hibáztatják. Na nem a Manchester City és az olasz válogatott korábbi sikeredzőjét, hanem a fiát, a sportigazgató Andreát.

A Kispesten, a Honvédnál Marco Rossi keretéhez tartozott, sokat nem játszó fiatal sportvezetőt az elhibázott játékospolitikáért marasztalják el. Összesen 38 labdarúgót vetettek be a szezonban, az egykori AC Milan-csatár M’Baye Niang mindössze három gólt szerzett, a sorsdöntő utolsó meccsen is csődöt mondott.

Méltóság, talpra állás

A genovai klub próbálja menteni a menthetetlent, s legalább megakadályozni, hogy amatőr szintre süllyedjen a csapat. „Az U.C. Sampdoria olyan történettel és identitással rendelkezik, amely a tulajdon, a vezetőség és a csapat tiszteletére és védelmére kötelez. Most itt az ideje, hogy tisztán gondolkodjunk, büntetéssel újraszerveződjünk és még nagyobb elszántsággal dolgozzunk azért, hogy visszaadjuk a klubnak a megérdemelt méltóságát. Nem lesz könnyű felállni. Ez az egyetlen lehetséges irány.

Tartozunk ezzel a történelmünknek, a városunknak és minden embernek, aki szereti ezt a mezt

– áll a Sampdoria patetikus, ám konkrétumot nem tartalmazó közleményében.

Az olaszok ellen 1991-ben nagy csatában a BEK-ben alulmaradó Honvédot is a harmadosztály réme fenyegette idén, de a kispestiek legalább az NB II-es tagságukat megőrizték. A sikeres időszak egyelőre nekik is nosztalgia marad.