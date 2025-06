Rossi és a Flamengo szörnyű napja, a Bayern München beárazta a brazilokat + videó

A klub-vb-n a Palmeiras és a Chelsea után vasárnap harmadikként a Paris Saint-Germain jutott be a legjobb nyolc közé. A BL-címvédő PSG 4-0-ra nyert az Inter Miami ellen, és az amerikai csapatban Lionel Messi számára ez különösen szomorú nap lett… Az atlantai stadionban ellendrukkerei, a helyi Atlanta United szurkolói egy nagyon csúnya transzparenst lobogtattak róla... A PSG játékosai a győzelmük után minden bizonnyal figyelték a Miamiban játszott Bayern München–Flamengo összecsapást, tudva, hogy a negyeddöntőben a győztessel találkoznak. S a bajorok már a 6. percben megszerezték a vezetést egy öngóllal, mert a braziloktól a chilei Erick Pulgar egy szöglet után – Joshua Kimmich ívelte be a labdát balról – a saját kapujába csúsztatott (1-0). A Flamengo még fel sem ocsúdott a sokkból, három perccel később Dayot Upamecano labdaszerzése után Harry Kane a jobb alsó sarokba lőtt (2-0). A lövése irányt változtatott egy védőn, és a kapufáról pattant be az argentin Agustín Rossi kapujába.

Harry Kane (jobbra) kétszer is bevette Agustín Rossi kapuját Fotó: GETTY IMAGES

Ezt követően viszont a Dél-Amerikában legnagyobb szurkolótáborral rendelkező Flamengo volt a kapura veszélyesebb, és a 33. percben Gerson 12 méterről a léc alá bombázott (2-1). Ám a 41. percben újra két góllal vezetett a Bayern München, Leon Goretzka 25 méteres lövése talált utat Rossi kapujába (3-1).

Rossi 2025-ben 29 meccsen állt a kapuban, 19 alkalommal nem kapott gólt. Összesen tizenkettőt kapott, meccsenként átlag 0,4-et, így most az egy félidő alatt beszedett három gól nagy traumát jelenthetett neki. A játékrész végén némileg elszabadultak az indulatok:

Rossi és a Flamengo végül négy gólt kapott

Az 53. percben Michael Olise kezezett a 16-oson belül, a büntetőt Jorginho belőtte, megint felzárkózott a Flamengo (3-2). Hogy aztán ismét kettő legyen a különbség, a 73. percben egy eladott labda után megint Kane büntetett (4-2). Több gól nem esett, de a Bayern München így is „beárazta” a Flamengót, és készülhet a PSG elleni negyeddöntőre.

¡PERO QUÉ BUENO ERES, HARRY KANE! 👏



UN NUEVE DE LOS DE SIEMPRE. UN NUEVE ETERNO 🤩@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/Jg01eBPrDG — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 29, 2025

A nyolcaddöntő további mérkőzései:

hétfő, 21.00, Charlotte: Internazionale (olasz)–Fluminense (brazil)

kedd, 3.00, Orlando: Manchester City (angol)–al-Hilal (szaúdi)

kedd, 21.00, Miami: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz),

szerda, 3.00, Atlanta: Borussia Dortmund (német)–Monterrey (mexikói)