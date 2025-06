Egy kínai startup forradalmi módszerrel váltaná ki a gyomirtó szereket + fotó

A Huagong Technology Industry Co., Ltd. (Huagong Tech) kutatóintézetének mesterségesintelligencia-algoritmusokért felelős vezetője, Hszung Pin (Xiong Bian) elmondta, hogy a "Hg LaserWeeder" robot több ezer növény- és gyomfajtát felismerő adatmodellel és MI-alapú vezérlő rendszerrel felszerelve dinamikusan állítja be a lézer intenzitását, hogy pontosan irtsa ki a gyomokat anélkül, hogy a haszonnövényeket károsítaná.

A Hg LaserWeeder robot MI-vel váltaná ki a gyomirtó szerek használatát

Fotó: XIAO YIJIU / XINHUA