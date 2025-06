Marco Rossi korábbi alapembere esélyt kap, újraindíthatja a karrierjét

Ez pedig azt is eredményezte, hogy Marco Rossi korábbi alapembere a válogatottból is kiszorult, a legutóbbi idényben az is többször előfordult, hogy Szalai Attila még a keretbe sem kapott meghívót.

Szalai Attila: Bundesliga után újra Törökország?

Korábban beszámoltunk róla, a Hoffenheim nem tart igényt a magyar válogatott védő szolgálataira. A Kasimpasánál azonban ismét állandó lehetőséghez juthatna.

A török klub kerete viszonylag fiatal, és a piaci értéke meghaladja a 33 millió eurót. A klub célja, hogy tapasztaltabb játékosokkal erősítse meg a hátsó alakzatot, és Szalai korábbi, Törökországban, a Fenerbahcénál eltöltött sikeres időszaka alapján ideális jelöltnek tűnik. A rendszeres játéklehetőség nemcsak a klub szempontjából lehet előnyös, hanem a védő számára is, aki így újra eséllyel pályázhatna a magyar válogatott kezdőcsapatába kerülésre.

A 47-szeres válogatott védő 2021 januárja és 2023 nyara között 117 mérkőzésen lépett pályára a Fenerbahce színeiben, és az évek során a csapat kulcsjátékosává nőtte ki magát. Ebből a szempontól logikus lépés lenne, ha a 27 éves játékos Törökországban próbálna új lendületet adni a karrierjének.