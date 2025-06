Marco Rossi álmában sem gondolhatta, hogy sikercsapata idáig süllyed

Május 13-án rendezték a Serie B alapszakaszának utolsó fordulóját, és miután ott a Sampdoria csak 0-0-s döntetlent játszott, a genovai klub a tabella 18. helyén végzett. A húszcsapatos olasz másodosztályból az utolsó három együttes búcsúzik, míg a 16. és a 17. helyezett játszhat osztályozót a bennmaradásért, tehát úgy tűnt, Marco Rossi egykori klubja a 78 éves fennállása során először kiesik a Serie C-be. A magyar válogatott szövetségi kapitányának korábbi csapatai közül egy másik, a Brescia és annak anyagi helyzete azonban közbeszólt.

Marco Rossi egykori klubjai közül a Brescia már búcsúzott, a Sampdoria pedig még búcsúzhat az olasz másodosztálytól. Fotó: NurPhoto/Roberto Tommasini

Marco Rossi egykori olasz sikercsapatán Sztankovics és Pirlo sem tudott segíteni

A Sampdoria a nyolcvanas és a kilencvenes évek egyik legjobb európai csapata volt: ebben az időszakban négy Olasz Kupát nyert, két KEK-döntője (Kupagyőztesek Európa-kupája) közül az egyiken diadalmaskodott, 1991-ben bajnok lett, majd egy évvel később BEK-döntőt is játszott. Ebben a korszakban olyan legendák játszottak a csapatnál, mint Gianluca Pagliuca, Gianluca Vialli és Roberto Mancini, de a klub máig utolsó trófeájának megszerzésekor a keretben volt Ruud Gullit és Marco Rossi is.

Bizony, a magyar válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya 1993-ban a Bresciától igazolt át a kikötővárosba, hogy ott rögtön az első idényében megnyerje az Olasz Kupát.

Magyar játékosként később Koman Vladimir és Laczkó Zsolt is szerepelt a Sampdoria együttesében, amely 2003 és 2023 között egyetlen idényt leszámítva végig az élvonalban szerepelt. Két éve azonban története során ötödször is búcsúzott a Serie A-tól a tulajdonosváltáson is átesett klub a később az FTC-hez került Dejan Sztankovics irányításával. Tavaly aztán a klubnak az alapszakaszban megszerzett hetedik helye (és kétpontos levonása) után az osztályozón nem sikerült visszajutnia a Serie B-ből.

Az olasz másodosztály 2024–25-ös kiírása viszont ennél is sokkal rosszabbul alakult. Pedig a genovaiak a világbajnok olasz legenda, Andra Pirlo irányításával kezdték meg az idényt, ám a gyenge start után Andrea Sottil is csak rövid ideig tudott jó eredményeket elérni, majd Leonardo Semplici és április óta Alberico Evani sem tudott segíteni. Ahogyan az év elején igazolt szenegáli válogatott futballista, az egykori Milan-játékos M'Baye Niang sem. Május közepén, a Juve Stabia otthonában elért utolsó fordulós döntetlennel a 18. helyen zárt a Sampdoria – alapesetben ez azt jelentette volna, hogy a következő idényt a harmadosztályban kezdi a csapat. Ennek elkerülésére viszont mégis maradt esély.

Kapott még egy esélyt a Sampdoria. Fotó: NurPhoto/Franco Romano

A Brescia gondjai miatt a Sampdoria még bennmaradhat a Serie B-ben

Május közepén úgy tűnt, két, nemrég még élvonalbeli együttes vívja az osztályozót a bennmaradásért: a Frosinone és a Salernitana. Ám a párharcukat elhalasztották, ugyanis előttük, a 15. helyen végzett Brescia végzett ellen vizsgálatot indított az olasz szövetség. Bő két hetet kellett várni a döntésre, amely alapján a 2020-ban még élvonalbeli Bresciát (amelynek Rossi 1988 és 1993 között volt a játékosa) pontlevonással sújtották, ezzel pedig a biztos kiesést jelentő 18. helyre csúszott vissza. A büntetéshez hozzátartozott, hogy a szövetség hat hónapra eltiltotta a klub elnökét (Massimo Cellinót) és ügyvezető igazgatóját (Edoardo Cellinót), de ennek végül nem volt komolyabb jelentősége: 114 év után megszűnt a Brescia Calcio.

A pontlevonás viszont két együttesnek nagyon jól jött: a Frosinone bennmaradt az olasz másodosztályban, a Sampdoria pedig még kiharcolhatja a Serie B-beli tagság megőrzését.

Nem mindennapi eset, hogy június közepén még sorsdöntő mérkőzéseket vívnak a bajnokságban, de ezúttal ez a helyzet, hiszen vasárnap Genovában, majd pénteken Salernóban kerül sor az osztályozós párharc oda- és visszavágójára.

A Samp tehát a tavaly még élvonalbeli Salernitana ellen menekülhet meg, miután a Brescia és az olasz szövetség mentőövet dobott a csapatnak.

– A fiúk készen állnak arra, hogy egy másik befejezést írjunk – mondta a sajtótájékoztatón Evani, a Samp idénybeli negyedik edzője.

A telt házas genovai közönség is hasonlóban reménykedik. Mert a több mint harmincezer drukker – akik közül többen idény közben kövekkel dobálták meg a csapatbuszt – sem szeretné megélni, hogy az egykori KEK-döntős és BEK-győztes klubnak egy ilyen hirtelen kapott esély ellenére a harmadosztályban kelljen majd szurkolni.