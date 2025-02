Szoboszlai és a magyar szenzáció még kevés, így állunk a szomszédokhoz képest

Elvitathatatlan tény, hogy történelmi jelentősége van a magyar futballban annak, hogy a 2024–2025-ös idényben mind az öt európai topligában van már pályára lépőnk , ilyenre ugyanis korábban nem volt példa. Szoboszlai Dominik (Liverpool) és Kerkez Milos (Bournemouth) a Premier League-ben alapember, Gulácsi Péter és Willi Orbán Lipcsében úgyszintén, s mellettük a Bundesligában a Schäfer András (Union Berlin), Dárdai Bence (Wolfsburg) páros is szerepel, a Serie A-ban Balogh Botond (Parma) a januári sérüléséig stabil kezdő volt, a Ligue 1-ban Loic Nego (Le Havre) kap rendszeresen lehetőséget. A hiányzó láncszem a La Liga volt, amelyet Nikitscher Tamás pipált ki, aki nemrég Kecskemétről a Real Valladolidhoz igazolva már három meccsen túl van a spanyol élvonalban.

Nikitscher Tamás tette a helyére a hiányzó darabot az öt topliga magyar kirakósában (Fotó: Dennis Agyeman)

– Ez most nagyon jó, hogy a topligákban szereplő játékosaink folyamatosan játszanak, néhány évvel ezelőtt ez nem volt így. Nem is játszottak ennyien külföldön, és akik igen, azok sem kaptak elég lehetőséget, szóval nagy előrelépésről beszélhetünk ezen a téren – nyilatkozta a témában az Origónak a korábbi 28-szoros válogatott csatár, Rudolf Gergely, akinek a szavai egybecsengenek a jelenlegi érzékelésünkkel, miszerint egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a magyar futballisták a topligákban. Ugyanakkor jobban a számok mögé nézve még nincs ok a pezsgőbontásra, hiszen mennyiségileg feltétlenül volt ennél jobb is a helyzet itthon, a szomszédos országokhoz képest pedig még mindig nagy a lemaradás.

Önmagában az, hogy most először mind az öt topligában van magyar, kétségkívül hangzatos kijelentés, de kisebb mértékben értékmérő. Eleve a francia bajnokságot ízlés kérdése a legerősebb európai bajnokságok közé sorolni, ha pedig csak a klasszikus top négyet nézzük (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A), azokban korábban is volt már arra példa, hogy egy idényen belül mindegyikben volt magyar.

Amikor Gera volt az ügyeletes Szoboszlai, többen voltak a topligákban

Ilyen volt egymás után a 2009–2010-es és a 2010–2011-es évad is. Ez volt az az időszak, amikor Gera Zoltán az Európa-liga döntőjéig vezette a Fulhamet, Fülöp Márton védte a Manchester City kapuját, Rudolf Gergely gólt lőtt a Serie A-ban a Roma, a Juventus és a Milan ellen is, Koman Vladimir pedig a Sampdoriában még a csapatkapitányi karszalagot is viselte. Franciaországban ebben a két évben nem volt magyar játékos, de a négy legerősebb bajnokságban igen, és több mint amennyi most az öt topligában van összesen.

Gera Zoltán is megvillantotta a tudását a Premier League-ben (Fotó: AFP)

A jelenlegi idényben úgy jön össze tíz magyar pályára lépő az európai ligák krémjében, hogy ebbe a hovatartozását illetően még bizonytalan, német utánpótlás-válogatott Dárdai Bencét is beleszámoljuk, valamint az évad elején Freiburgban még játszó Sallai Rolandot is, aki szeptember közepe óta már kiesett ebből a körből, miután Törökországba igazolva a Galatasaray futballistája lett. Tehát az a tíz jelenleg csak kilenc, ha pedig szigorúak vagyunk, egyelőre csupán nyolc.

Ezzel szemben az említett 2009–2010-es idényben tíz, egy évvel később tizenegy magyar játszott a – francia nélküli – négy topligában.

Gera húzóember volt a Fulhamben, Hajnal Tamás kezdetben rendszeresen játszott Jürgen Klopp Dortmundjában, majd amikor ott már nem, Stuttgartban újra kezdő lett, Szalai Ádám Mainzban gólokkal vetette meg a lábát a Bundesligában, Vadócz Krisztán az Osasunában, Pintér Ádám a Zaragozában bizonyított, Koman pályafutása pedig felfelé ívelt a Sampdoriában. Rajtuk kívül ha nem is állandó jelleggel, de Rudolf (Genoa, Bari), Vass Ádám (Brescia), Laczkó Zsolt (Sampdoria) és Bogdán Ádám (Bolton) is szóhoz jutott a topligákban.

Hogyan állunk a szomszédos országokhoz képest?

A korábbiakkal szemben egyértelmű előrelépést nem az öt topligás jelenlét jelent, hanem az, hogy Szoboszlai Dominik személyében végre lett egy igazi magyar sztárjátékos a Liverpool kezdőjében (s hamarosan Kerkez Milos is megugorhatja ezt a szintet), amilyen még nem volt, összességében azonban nem most szerepel a legtöbb magyar az európai élbajnokságokban.

A jelenlegi helyzetünket pedig leginkább a környező országokéhoz érdemes mérni. Közülük a Transfermarkt adatbázisából lehívott adatok alapján

Ausztria és Horvátország 35-35,

Szerbia 27,

Szlovákia 11,

Románia, Ukrajna és Szlovénia 10-10 játékost ad jelenleg az öt legjobb ligába, így csak a sor végén vagyunk.

Igaz, hogy a futballistáink labdába rúgnak már mind az öt topligában, de Marco Rossinak még mindig surranópályáról kell felvennie a versenyt az erősebb válogatottakkal. A nemzeti csapattal szembeni elvárásokat továbbra is ezt figyelembe véve kell megfogalmazni, illetve az eredményeket értékelni.

Gera Zoltán emlékezetes bombagólja a Liverpool ellen: