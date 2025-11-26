NAVrazzianagybani piacbírság

Román állampolgárok, lengyel rendszám – lebuktak az illegális gyümölcsárusok a Nagybaninál

A NAV a társhatóságokkal összehangolt akcióban csapott le egy szervezetten működő, külföldi áruszállítói hálózatra. A kereskedők több tonnányi diót, szőlőt, narancsot, mandarint és egyéb ellenőrizetlen mezőgazdasági terméket próbáltak értékesíteni a nagybani piac közelében található parkoló területén.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 8:44
Illegális kereskedőkre csapott le a NAV. Forrás: NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatos jelenléttel tartja fenn a rendet – nemcsak a piacon, hanem a környező parkolókban is. Ezúttal az álfallal leválasztott „csempészrekesszel” rendelkező teherautókat a vevők helyett az adóhivatal revizorai, valamint a rendőrség és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) munkatársai fogadták a nagybani piac közeli nagyáruház parkolójában – közölte az adóhivatal.

nagybani
Illegális árusokat kapott el a NAV a nagybani mellett. Forrás: NAV 

A többségében román állampolgárságú személyek jellemzően lengyel rendszámú, csempészraktérrel kibővített teherautókkal érkeztek. A mintegy hat tonna dió, 2,5 tonna szőlő, több mázsa egyéb zöldség és gyümölcs eredetét jellemzően semmilyen dokumentummal nem tudták igazolni. 

Az igazolatlan eredetű áruval nagyüzemben seftelő adózók súlyos szankcióval számolhatnak, a bírság mértéke ugyanis az igazolatlan eredetű áru piaci értékének negyven százaléka is lehet.

 

Helyszíni bírságot is kaptak a nagybaninál

Csak a NAV által kiszabott mulasztási bírság összege meghaladhatja a tízmillió forintot. Mindezeken túl az intézkedés során a rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki, az NKFH munkatársai pedig valamennyi ügyben eljárást indítottak az áru nyomon követhetőségének és megfelelő jelölésének hiánya miatt. Az összehangolt fellépés jól mutatja, hogy következetes jelenlétükkel a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az illegális kereskedelem visszaszorítására, az ellenőrizetlen eredetű élelmiszerek kiszűrésére és a tisztességes piaci verseny biztosítására – tájékoztatott a NAV.

