Durva dolog vár Németországra január elsején

Németországban január 1-jén papíron háromszor annyi ember ünnepli a születésnapját, mint más napokon, de nem a gólyák dolgoztak túlórában, hanem a hatóságok egyszerűen ezt a dátumot nyomják rá több százezer papírok nélküli migráns okmányaira. A Külföldiek Központi Nyilvántartása szerint 668 ezer embernek „van” születésnapja ezen a napon, közülük közel félmillió külföldi. Ez nem statisztikai csoda, hanem annak a jele, hogy a német állam ennyi ember valódi korát és identitását egyszerűen nem ismeri. A migránsok kijátsszák a rendszert.

Kozma Zoltán
2025. 11. 26. 8:37
Sokan várják ezt a dátumot Németországban (Fotó: AFP)
Sokan várják ezt a dátumot Németországban (Fotó: AFP)
A német állam nem ismeri mintegy félmillió külföldi és migráns valódi, kétségtelenül igazolható identitását. Erre utaló jel a hivatalos okmányokban szereplő születési dátum. Sok Németországban élő migráns útleveleiben ugyanis január 1. szerepel születési dátumként. Nem meglepő tehát, hogy január 1-jén állítólag háromszor annyi embernek van születésnapja Németországban, mint más napokon általában – legalábbis papíron. Erről számok is tanúskodnak a külföldiek központi nyilvántartásában.

Németország elsüllyed a migrációban (Fotó: AFP)
Németország elsüllyed a migrációban (Fotó: AFP)

A migránsok állnak az élen

Németországban naponta átlagosan 228 884 embernek van születésnapja. Ám egy dátum kiemelkedik: a január elseje. Ez a nap mintegy 668 209 ember születési dátumaként szerepel a német okmányokban, közülük 476 560 külföldi. Ennek nem biológiai, hanem kizárólag bürokratikus okai vannak. Sok külföldi – különösen a papírok nélküli migránsok – esetében a hatóságok egységesen január 1-jét tüntetik fel születési dátumként.

A kor meghatározó a büntethetőség és a szociális juttatások szempontjából

Sok migráns érvényes személyazonosító okmányok nélkül érkezik Németországba, és hivatalos dokumentum nélkül az állam nem ismeri a születési dátumot. Ilyenkor a hatóságok rendszerint január 1-jét használják fel új személyi okmányok kiállításakor. A hivatalok vagy biztosítók számára egy ilyen dátum, mint január 1., könnyen kezelhető, mivel így egyszerűbb a korcsoportokba sorolás vagy a nyugdíjszámítás, még ha a pontos dátum ismeretlen is.

Ehhez jön hozzá, hogy sok származási országban – különösen vidéki területeken vagy válságövezetekben – a születéseket általában nem jegyzik be hivatalosan. A családok gyakran csak a születési évet tudják, és elfelejtik a pontos napot vagy hónapot. Ha a német hatóságoknak be kell jegyeznie egy dátumot, egyszerűen az ismert év január 1-jét választják. Ezt a gyakorlatot idővel nemzetközi szervezetek is elfogadták a menekültek és migránsok dokumentumainak rögzítése során.

Az identitás alig állapítható meg

Ez azt jelenti: több százezer ilyen ember esetében az állam nem tudja, mikor születtek valójában, és ebből kifolyólag kétségtelenül azt sem, hogy kik ők.

A január 1-i regisztráció ezért egyértelmű jel arra, mennyire nagy arányban érkeztek ellenőrizhetetlen identitásúak az országba.

Ennek messzire nyúló következményei vannak: a pontos kor meghatározó a büntethetőség vagy a szociális juttatások igénybevételének szempontjából. Két személynek ugyanaz lehet a neve, esetleg ugyanaz a lakhelye. Csak a születési dátum segít egyértelműen megkülönböztetni őket. Ez ugyanakkor semmit sem ér, ha egységesen január 1-jét jegyzik be.

Fontos a pontos azonosítás a születési dátum révén a kitoloncolásoknál is – a származási ország esetleg nem fogadja vissza az érintettet, ha identitása nem állapítható meg kétségtelenül –, de a legális vagy illegális beutazásoknál és vízumoknál is, amelyek a születési dátummal dolgoznak. Új okmányokkal, amelyekben egységesen január 1. szerepel, könnyedén szerezhető be új identitás, és ezzel új beutazási lehetőség.

Borítókép: Sokan várják ezt a dátumot Németországban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

