Durva dolog vár Németországra január elsején

A német állam nem ismeri mintegy félmillió külföldi és migráns valódi, kétségtelenül igazolható identitását. Erre utaló jel a hivatalos okmányokban szereplő születési dátum. Sok Németországban élő migráns útleveleiben ugyanis január 1. szerepel születési dátumként. Nem meglepő tehát, hogy január 1-jén állítólag háromszor annyi embernek van születésnapja Németországban, mint más napokon általában – legalábbis papíron. Erről számok is tanúskodnak a külföldiek központi nyilvántartásában.

Németország elsüllyed a migrációban (Fotó: AFP)

A migránsok állnak az élen

Németországban naponta átlagosan 228 884 embernek van születésnapja. Ám egy dátum kiemelkedik: a január elseje. Ez a nap mintegy 668 209 ember születési dátumaként szerepel a német okmányokban, közülük 476 560 külföldi. Ennek nem biológiai, hanem kizárólag bürokratikus okai vannak. Sok külföldi – különösen a papírok nélküli migránsok – esetében a hatóságok egységesen január 1-jét tüntetik fel születési dátumként.