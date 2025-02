Légió: a történelmi pillanat nagy pofonnal társult

Győzelem nélkül a németországi légiósok

A német élvonalban nem ünnepeltek győzelmet a légiósaink. Schäfer András újfent a kispadot koptatta az Union Berlin hazai bajnokiján, amelyet épp a szintén magyar válogatott játékosokkal felállt RB Leipzig ellen rendeztek. A csapatkapitány Willi Orbán természetesen végig a pályán volt, ahogyan Gulácsi Péter is. Előbbi a szintén múlt heti, Sturm Graz elleni 1-0-s BL-vereség alkalmával is kirobbanthatatlan volt a gárdából, utóbbi azonban csak a keretben kapott helyet, a gyepre nem futott ki. A Wolfsburg vasárnap 1-1-es döntetlent ért el az Eintracht Frankfurt otthonában, Dárdai Bence a 75. percben állt be a vendégcsapatba.

A Dárdai fivéreknél maradva, Palkó és Márton szombaton nem lépett pályára a német másodosztályban. Palkót nem cserélte be a Hertha a sereghajtó Jahn Regensburg otthonában 2-0-ra elbukott meccsen, Márton hátsérülés miatt nem játszott. Szabó Levente együttese, a Braunschweig éppen a Bundesliga II tabellájának másik oldalán álló, vagyis a listavezető Kölnnel nézett szembe, de ennek a találkozónak is vereség lett a vége, 2-1-re kaptak ki a hazaiak, Szabónak 29 perc jutott. Németh Andrásnak ennél is kevesebb, szám szerint 23 a Kaiserlauternnel szemben szintén 2-1-re elveszített német másodosztályú bajnokin.

Nikitscher fájdalmas debütálása

A múlt héten a Spanyolországba igazoló Nikitscher Tamás máris bemutatkozott, ami történelmi pillanatot eredményezett, hiszen immáron mind az öt topligában pályára lépett az idényben egy magyar futballista, ami korábban sosem fordult elő. A debütálás viszont nem volt örömteli. A válogatott középpályást a 71. percben cserélte be a Valladolid, amely ekkor már háromgólos hátrányban volt a Villarreal otthonában. Ez aztán csak tovább nőtt, 5-1-es zakó után távoztak.

A francia bajnokságban vasárnap Loic Negót figyelhettük. A Le Havre védője sárga lappal indította az Angers meccset, majd végig a pályán volt az 1-1-re végződött összecsapáson. Balogh Botond ellenben vádlisérülése után csak a kispadra ült le, és onnan figyelte, ahogy a Parma otthon 3-1-re veszített a Lecce ellen a Serie A-ban. A sérült Nagy Ádám nélkül verte meg 2-0-ra a Spezia a Cittadellát az olasz másodosztályban.

A korábbi csapatainál mellőzött Szalai Attila bő egy hete mutatkozott be a Standard Liege-ben, az elmúlt hétvégén viszont egy perc sem jutott neki. Annak azonban örülhetett, hogy az alakulat a 98. percben pontot mentett a Cercle Brugge vendégeként, így lett 1-1-es döntetlen a belga bajnoki vége. Egy másik Attilának, Mocsinak nehéz vasárnapja volt. Őt ugyan csak a lefújás előtt cserélték le, de együttese, a Rizespor kilenc emberrel fejezte be a török élvonalbeli mérkőzést, és kétgólos előnyről 3-2-re alulmaradt a Fenerbahcével szemben. Csoboth Kevin kezdőként szűk egy órát kapott a svájci St. Gallenben, amely vasárnap 2-0-ra elbukta a Luzern elleni találkozót.