Unalmas, amit az apja csinált, inkább pofonokat oszt olimpiai bajnokunk fia

A magyar pólós dinasztiák legifjabb tagjai közül ő lépett be elsőként a felnőtt nemzeti csapat ajtaján. Szécsi Marcell már át is esett a tűzkeresztségen, gólt is lőtt a világbajnoki címvédő horvátok elleni idegenben megnyert (14-11) felkészülési mérkőzésen. Ezen a hétvégén is tagja Varga Zsolt rangos olaszországi tornán szereplő keretének, s célja, hogy eljusson a júliusi szingapúri világbajnokságra is.

Szécsi Marcell számára magasra tette a lécet édesapja, Szécsi Zoltán Fotó: Czagány Balázs / MTI Fotószerkesztőség

Szécsi Marcell kopogtat az ajtón

Lépten-nyomon híres édesapjához hasonlítják a fiatal vízilabdázót. Mindezt szerényen, mosolyogva veszi tudomásul a 20 esztendő fiatalember, aki egyre otthonosabban mozog a felnőttválogatott margitszigeti bázisán. Ottjártunkkor például a háromszoros olimpiai bajnokhoz hasonlóan „Szecskának" szólították a csapattársai a nehéz örökséget cipelő centert.

− Szenzációnak nem mondanám magamat, inkább újoncnak. Ahogy egyre több az edzés, úgy rázódom bele a felnőttválogatottságba.

Nyilván úgy nőttem föl, hogy az édesapám ismert ember. Ehhez egy idő után hozzászokik az ember, de úgy érzem, most már én is kopogtatok az ajtón.

Ahhoz még nagyon sok kell, hogy ki is tudjam nyitni. Arra még várni kell, hogy ne őt hozzák fel először a Szécsi név hallatán − nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Szécsi Marcell, aki azt is elárulta nekünk, miért nem lett kapus, mint Szécsi Zoltán.

− Sohasem voltam sehol máshol, csak centerben. Mindig magas voltam, azt tűnt a nyilvánvaló választásnak. Akkor még nem tudtam, hogy ez a pozíció segíteni fog a jövőben. Egyszerűen odakerültem, és ott is maradtam.

A kapusposzt az nem nekem való! Szeretem az akciókat, nekem kicsit unalmas lenne a kapuban lenni.

Végignézni a támadást, ahelyett, hogy a közepén legyek? Az két más világ szerintem.

Szécsi Marcell (jobbra) barátságos természete ellenére a vízben nem adja meg magát feltartott kézzel Fotó: MVLSZ

Nem tudott elaludni a meccs után

Szécsi Marcell bevallotta, izgult az első mérkőzésén, de erőt tud meríteni abból, hogy több évfolyamtársa is támogatja a nemzeti együttesnél.

− Még a meccs után is izgatott voltam, alig bírtam elaludni.

Aztán realizálódott bennem, hogy mégiscsak megvolt az első válogatott mérkőzésem a felnőttek között, és gólt is tudtam lőni. Nagyobb nyomás került le rólam azzal, hogy ezen átestem. Egyre kevésbé izgulok, egyre jobban érzem magam itt. Mondják, hogy sok lehetőség van centerposzton, a célom, hogy bekerüljek a világbajnokságra utazó keretbe. Ahhoz rengeteg munkára lesz szükség, amit kész vagyok belerakni − fogadkozott az Egyesült Államokban tanuló, egyetemi bajnok, U18-as és U20-as világbajnok, haza barátok közé érkezett Szécsi Marcell.

− Sokukkal voltam már utánpótlás világversenyen, Szalay Péterrel, Nagy Ákossal, Molnár Erikkel, Tátrai Dáviddal, Vigvári Vincével. Ez egy kicsit egyszerűsíti a beilleszkedésemet.

Kint egyébként más a vízilabda, nagyon szisztematikus, itthon szabadabb a játék szellemisége.

Amerikában nagyon sokat kardiózunk, a végsőkig nyomom mentalitást hoztam haza. Hogy mennyire működik, kiderül a végén.

Szécsi Marcellt (jobbra)a rutinosabb játékosok, mint Manhercz Krisztián (középen) és posztriválisa, Kovács Péter is befogadta Fotó: MVLSZ

Csendes pofonok

Az UVSE-ben nevelkedett, 20 esztendős Szécsi Marcell fizikailag még sokat erősödhet. Centerként szüksége is lesz rá, ott aztán megy a birkózás, és záporoznak a pofonok. Felvetettük neki, hogy ehhez képest a nyugalom szobrának tűnik. Kortársa, Vigvári Vince például egészen más vérmérsékletű, ráadásul már világbajnok, olimpiai negyedik, és mindent azonnal akar.

− Szerintem nem vagyok visszafogott. Nyilván Vince és az én személyiségem között sok különbség van. Én sohasem voltam az a típus, aki szeretné és el is veszi, amit akar.

Én úgy vagyok vele: megdolgozom érte, és ha jön, akkor jön, ha nem, akkor nem.

Ami az ütéseket illeti, ha jön a pofon, akkor a másik oldalra is megy − jelezte nagy nevetés közepette Szécsi Marcell, hogy nem marad adósa a bekkeknek.