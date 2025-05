Pólós dinasztiák: Szécsi, Benedek, Biros és Kiss Gergely gyermeke is klasszissá válhat

A legendás, sorozatban három olimpiai aranyérmet nyerő férfi-vízilabdaválogatott tagjainak gyermekei egyre inkább bontogatják a szárnyaikat. Kiss Gergely középső lánya most lép igazán a felnőtt póló világába, Szécsi Zoltán gyermeke, Marcell a minap kapott meghívót a válogatottba. Benedek Tibor fia, Mór 17 évesen az OB I-ben pólózik, s már tavaly tagja volt az U18-as válogatottnak. Biros Péter fia és unokaöccse is élvonalbeli játékos.

Kiss Gergelyt (balra) Pekingben Gergely István kapta ölbe, most a balkezes klasszis ölelheti meg boldogan felnőtté vált lányát Fotó: Koszticsák Szilárd / MTVA Sajtó- és Fotóarchívum

Kiss Gergely öröme

A háromszoros olimpiai bajnok középső lánya újabb mérföldkőhöz érkezett vízilabda-pályafutásában. Kiss Gergely is jelen volt, amikor a 18 esztendős Patrícia hivatalosan is befejezte korosztályos szereplését, és bajnok lett az UVSE színeiben. A világklasszis balkezes nem is leplezte az örömét. A Metropol írta meg, hogy büszkén pózolt a hétvégén, miután a középső lánya, Patrícia megnyerte az országos bajnokságot az ifjúsági korosztályban.

Az UVSE 18 esztendős tehetsége két gólt lőtt az Egerben rendezett tornán, amelyen csapata a Dunaújvárost (21-8), a BVSC-t (19-6) és a házigazdát is kiütötte (16-8).

Csapattársai közül többen egy ideje már a felnőttek között szerepelnek, magyar bajnokok. Hajdú Kata és Tiba Panna a felnőttválogatottnak is a tagja, Lendvay Zoé pedig Kiss Patríciához hasonlóan nem esett messze a fájától: édesanyja a világbajnok vízilabdázó, Kisteleki Dóra, az édesapja az egykori válogatott kézilabdázó, Lendvay Péter.

Benedek Tibor és Szécsi Zoltán nyomdokain

A 2020-ban elhunyt, búcsúlevelet és maga után betölthetetlen űrt hagyó Benedek Tibor fia, Benedek Mór sokban hasonlít Kiss Patríciára. Apjával ellentétben ő sem balkezes, de korosztályos szinten a világelithez tartozik (U18-as világbajnok), és mindössze 16 évesen bemutatkozott az ob I-ben a KSI-ben.

A most zárult szezont a BVSC-ben töltötte, az egyszeres olimpiai aranyérmes Varga Dániel, Benedek Tibor korábbi csapattársa 11 bajnokin és három Magyar-Kupa-meccsen adott neki játéklehetőséget a bajnoki bronz-, MK-ezüstérmes zuglói nagycsapatban.

A Fradi által megnyert ifjúsági bajnokságban bronzérmes együttesben is ott volt, bekerült az U20-as világbajnoki keretbe. A háromszoros olimpiai bajnok kapus, Szécsi Zoltán fia, Marcell már ott tart, hogy Varga Zsolt meghívta a felnőttválogatott bő világbajnoki keretébe.

A Biros fiúk sem maradnak ki a sorból. Péter unokaöccse, Barnabás Egerben a Bajnokok Ligájában is játszott, most Szentesen szerepel. Biros Péter fia, a 20 éves Samu fiatal kora ellenére évek óta stabil ob I-es pólós, kapás hátsóként az Egert erősíti.

Jól csengő nevek, kiváló gének, nehéz örökség.