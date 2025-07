Birkózás a békéért: sportdiplomáciai misszió Budapesten

Az orosz (korábban szovjet) és az amerikai birkózószövetség között akkor is jó volt a kapcsolat, amikor a két világhatalom között dúlt a hidegháború. A két ország válogatottja az 1950-es évek vége óta rendszeresen találkozott egymással csapatmérkőzések keretében, hol az Egyesült Államokban, hol Oroszországban, helyesebben akkor a Szovjetunióban. A szép hagyomány most semleges helyszínen, Budapesten folytatódott. Az esemény mottója egyértelműen kifejezi a nem is titkolt politikai szándékot: „Birkózás a békéért!”

Birkózás a békéért. Oroszország és az Egyesült Államok birkózóválogatottja Budapesten mérkőzött meg egymással Fotó: MBSZ

Ami a résztvevőket illeti, bár néhány favorit kimaradt, fiatal tehetségek és már bizonyított kiválóságok alkották mindkét gárdát, többük eredményesen szerepelt a múlt heti budapesti Polyák Imre–Varga János-emlékversenyen.

Klasszisok az amerikai és az orosz csapatban

Az Egyesült Államok csapatában ott volt a 2023-as U20-as és 2022-es U17-es világbajnok, Luke Lilledahl (57 kg), aki jelenleg a második számú versenyző az amerikai felnőttválogatottban. A keret tagja még Trent Hillger (125 kg), Jay Aiello (97 kg) és Dean Hamiti (79 kg) is. Az orosz csapat legeredményesebb versenyzője a 2021-es világ- és 2024-es Európa-bajnok, 2023-as vb-ezüstérmes Abaszgadzsi Magomedov (65 kg); Zselimkan Hizsrijev (125) ott volt a 2021-es vb-n, s a Kimbán küzdött még többek mellett a 2018-as U20-as világbajnok Szajin Kazirik (70 kg), valamint a 2024-es katonai vb ezüstérmese, Mohamad Naszirhajev (79 kg) is.

Olimpiai bajnokok a lelátón

A Kimba nagycsarnokának nézőterét gyakorlatilag megtöltötték az érdeklődők, leginkább a magyar birkózócsalád tagjai, akik kíváncsiak voltak erre a sporttörténelmi eseményre. A hazai szövetséget többek mellett Németh Szilárd elnök, Bacsa Péter ügyvezető alelnök, Rögler Gábor főtitkár és Bácsi Péter szakmai igazgató képviselte, a Külgazdasági és Külügyminisztérium sportdiplomáciai főosztályát pedig Gyurta Dániel és Gór-Nagy Miklós.

Gyurta mellett még két magyar olimpiai bajnok tisztelte meg jelenlétével a mérkőzést, Sike András és Lőrincz Tamás.

Az igazán profi körülmények között zajló, show-elemekkel fűszerezett csapattalálkozón (ahol magyar, orosz és amerikai bírók működtek közre) 5-0-ra elhúztak az oroszok, ám az amerikaiak 5-4-re feljöttek, így a nehézsúlyúak találkozója döntött. Ezt magabiztosan nyerte Hizsrijev, így Oroszország 6-4-re felülmúlta az Egyesült Államokat.

Németh Szilárd, a magyar és Mihail Mamiasvili, az orosz szövetség elnöke

Németh Szilárd: A sportbarátság a lényeg

A csapattalálkozó után Németh Szilárd így fogalmazott:

– Birkózás a békéért – ez a mottó mindent elmond.

A szervezőknek azért esett a választása Magyarországra, Budapestre, a Kimbára, mert mi mindig a béke mellett álltunk, ahogy azt a kormány és Orbán Viktor miniszterelnök is rengetegszer hangsúlyozta.

A gazdaságban se, de a sportban, a kultúrában különösen nincs szükség a szankciós politikára, itt a sportbarátság a lényeg, mint ahogy az ezúttal is bebizonyosodott.

Az Orosz Birkózószövetség elnöke, az egykori világklasszis Mihail Mamiasvili hasonló húrokat pengetett a rendezvény záróbeszédében, jelezve, hogy e sportszakmai csúcstalálkozóknak a most tapasztalt budapesti siker után folytatása következhet.

Amerikai–orosz szabadfogású csapattalálkozó, eredmények:

57 kg: Luke Lilledahl (amerikai)–Musza Mehtihanov (orosz) 5-8

61 kg: Dylan Koontz (amerikai)–Muszlim Mehtihanov (orosz) 0-10, technikai tus

65 kg: CJ Composto (amerikai)–Abaszgadzsi Magomedov (orosz) 2-13, technikai tus

70 kg: Bryce Andonian (amerikai)–Szaijn Kazirik (orosz) 0-13, technikai tus

74 kg: Joey Blaze (amerikai)–Magomad Dibirgadzsijev (orosz) 4-8

79 kg: Dean Hamiti (amerikai) –Mohamad Naszirhajev (orosz) 12-8-nál tus

86 kg: Marcus Coleman (amerikai)–Amanula Raszulov (orosz) 8-7

92 kg: Mike Macchiavello (amerikai)–Amanula Gadzsimagomedov (orosz) 10-6