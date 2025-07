Döbbenetes kiesés: négygólos hátrányból fordítottak, volt újpesti lett a hős + videó

Az első mérkőzéshez hasonlóan most is láthattunk egy korai kiállítást, ám ezúttal nem a HJK, hanem az NSÍ volt a szenvedő fél. A finnek gyorsan kihasználták a létszámfölényt, majd az 53. és a 79. percben is betaláltak. Ez még önmagában semmire nem lett volna elég, ám a ráadás negyedik percében jött a 2023 és 2024 között az Újpestnél futballozó Jorgosz Anculasz, és fejesével kiharcolta a hosszabbítást a házigazda.

Jorgosz Anculasz góljával harcolta ki a hosszabbítást a HJK (Fotó: hjk.fi)

A HJK megcsinálta a lehetetlent

Ott aztán már gyorsan jött az újabb gól, a korábban is betaláló Santeri Hostikka szabadrúgásból is bevette a feröeri kaput, így a HJK ledolgozta négygólos hátrányát és kiharcolta a továbbjutást a Konferencialigában.

Érdekesség, hogy a finnek a visszavágón hatvanszor (!) próbálkoztak kapura lövéssel, igaz, ebből csak 15 kísérlet találta el a célt.