Lamine Yamalt a magyarországi út előtt kirakta a válogatottból, most visszatért

Az Athletic Bilbao legendás, 41-szeres spanyol válogatott labdarúgója 2006-ban fejezte be a játékoskarrierjét, az elmúlt évtizedben pedig több helyen is megfordult edzőként. Julen Guerrero az évek során dolgozott az U15-ös, az U16-os és az U17-es spanyol válogatottnál is, tavaly pedig tíz mérkőzésen át a harmadosztályú Amorebieta trénere volt. Az 51 éves szakember a folytatásban az U21-es csapat szövetségi edzője lesz, a legidősebb utánpótlás-korosztálynál ugyanis változásokat hajtott végre a szövetség, miután a szlovákiai Európa-bajnokságon már a negyeddöntőben kiesett a későbbi győztes angolok ellen. A spanyol sajtó máris felelevenítette, hogy Guerrero volt az, aki miatt a Barcelona jelenlegi játékosa, Lamine Yamal kikerült az U17-es válogatottból.

Az U17-es spanyol szövetségi edzőként Lamine Yamalt megbüntető Julen Guerrero (jobbra) a teljes pályafutása során az Athletic Bilbao játékosa volt (Fotó: AFP/Rafa Rivas)

Az elmúlt hónapban a nyaralása miatt középpontba került Yamal jövő vasárnap lesz 18 éves, de korábban már az U15-ösök, az U16-osok, az U17-esek és az U19-esek között is szerepelt a felnőttek mellett. Az utóbbiakkal Európa-bajnok szélső az U17-esek között 2022-ben egy Magyarország elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be, 2023 tavaszán azonban nem tudott segíteni a válogatottnak az Eb-kijutásban, ugyanis az akkori szövetségi edző, Julen Guerrero Daniel Munozhoz és Jesús Forteához hasonlóan őt is kirakta fegyelmi okokból a selejtezőkre edzőtáborban készülő keretből 2023 márciusában.

A részletekről soha nem beszélt Guerrero vagy a spanyol szövetség, de végül bizonyára megoldódott a helyzet, hiszen Yamal nyáron már ott volt az Európa-bajnoki keretben.

A magyarországi U17-es kontinenstornán ráadásul Lamine Yamal négy gólt is szerzett, köztük egyet a Franciaország ellen elveszített felcsúti elődöntőben.

A 2023-as U17-es Eb után Yamal többet már nem szerepelt abban a korosztályban, és Guerrero is távozott a kispadról. Mivel a Barcelona játékosa elvileg még évekig lehet U21-es válogatott, ezért a folytatásban akár találkozhatnak is a felek, ha a kapcsolatuk kibírta a két évvel ezelőtt történteket.