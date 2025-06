Lamine Yamal körül áll a bál, mert egy 13 évvel idősebb influenszerrel ment nyaralni

A Mundo Deportivo számolt be arról, hogy Lamine Yamal és Fati Vázquez is Olaszországból ugyanarról az üdülőhelyről osztott meg fotót az Instagram-oldalán, és levonta a következtetést, hogy a Barcelona 17 éves labdarúgója és a harmincéves influenszer együtt nyaral.

Fati Vázquez és Lamine Yamal fotói Forrás: Mundo Deportivo

A háttér alapján a hajón is együtt voltak, írta a Mundo Deportivo, és nem is tévedett.

Lamine Yamal és Fati Vázquez már nem titkolózhat

Miután a hír nagy vihart kavart Spanyolországban, mert Lamine Yamal mégiscsak kiskorú, Fati Vázquez megszólalt. Egy videóban elmondta, hogy már halálos fenyegetéseket is kapott. Ugyanakkor leszögezte, hogy semmi megbotránkoztatót nem tett, a magánélete pedig senkire sem tartozik. Az influenszer korábban légiutaskísérőként dolgozott, a YouTube-on több mint egymillió követője van, az Instagramon pedig több mint 400 ezer, és most rohamosan növekedik. Fati Vázquez főleg életmóddal, egészséges táplálkozással és fitnesszel kapcsolatos tartalmakat oszt meg. Emellett írt egy könyvet is, amelyben beszámolt a serdülőkorában elszenvedett zaklatásról.

Lamine Yamal is megszólalt, azt mondta, hogy nincs közöttük szerelmi kapcsolat. Azokon a kiránduláskon, amelyeken együtt voltak, többen vettek részt.