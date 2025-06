Lamine Yamal összezuhant, a rejtélyes üzenete után mindenki találgat + videó

A Nemzetek Ligája vasárnapi, müncheni döntőjében a spanyol válogatott 2-2 után 11-esekkel 5-3-ra kikapott a portugáloktól, és az ifjú csillag, az Aranylabdára is esélyes 17 éves Lamine Yamal gyengén játszott. A portugálok második gólja előtt Nuno Mendes lefutotta a bal oldalon, a beadása után Cristiano Ronaldo egyenlített. Yamalt a 106. percben lecserélték, a döntő után pedig nem nyilatkozott.

Pedro Neto, Lamine Yamal és Cristiano Ronaldo a Nemzetk Ligája döntőjében Fotó: AFP

Lamine Yamal magába fordulva nyaral

Most viszont megszólalt, miután megkezdte a nyári szabadságát, és tizenhét képet is megosztott az Instagram-oldalán. Ezeken láthatjuk egy magánrepülőgépen és helikopteren is, egy kis medence partján és naplementében is. De a sorozat semmiképpen sem bulizós hangulatot áraszt, sokkal inkább egy magába fordult személy melankolikus hangulatát. Az egyik kép pedig fekete alapon egyetlen mondat fehér betűkkel: „A rosszra panaszkodnak, a jóval visszaélnek.” De úgy is lehet fordtani Yamal szavaiat, hogy „a rosszfiúkra panaszkodnak, a jókat pedig bántják.”

A szavait alapvetően úgy lehet értelmezni, hogy az emberek hajlamosak negatív véleményeket megfogalmazni azokról, akik hibáznak, de ha valaki jót tesz és segítőkész, akkor azt kihasználják, és visszaélnek vele. A rejtélyes üzenet után mindenki találgat, hogy Lamine Yamal ezt vajon mennyire vonatkoztatja a saját jelenlegi helyzetére, vagy csak általánosságban fogalmazott meg egy üzenetet, hogy a pozitívumokat jobban meg kellene becsülni az életben.

Ám nagyon úgy tűnik, hogy a 17 éves Lamine Yamal összezuhant, miután sok kritikát kapott a Nemzetek Ligája döntője után. A Real Madrid korábbi játékosa, Guti pedig azért is bírálta, mert a Spanyolország–Franciaország elődöntő (5-4) előtt, amelyen aztán Yamal két gólt szerzett, a sajtótájékoztatón fordítva vette fel a baseball sapkáját, ami Guti szerint tiszteletlenség volt, egy játékos a válogatottat és a klubját sem képviselheti így. Lamine Yamal tizenhét fotója között most van egy, amelyen történetesen fordítva van rajta a sapka. Ha már Guti azt üzente neki, hogy a nyaralásán persze nyugodtan hordhatja így…

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick legközelebb július 13-án tart edzést, éppen azon a napon, amelyen Lamine Yamal 18 éves lesz.