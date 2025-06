A Bayern München erre nem számított a klubvilágbajnokság rajtja előtt! + videó

Amikor a Bayern München játékosai szerdán reggel kiszálltak a légkondicionált csapatbuszból az orlandói edzőközpontban, rögtön megütötte őket a 85 százalékos páratartalom és a 30 fokos hőség – írja a klub honlapja. Vincent Kompany tizenhat órával az érkezés után meg is tartotta az első edzést. Thomas Müller bevallása szerint úgy érezte magát, mintha bekapcsolták volna alatta a padlófűtést. Manuel Neuer csapatkapitány is arról beszélt, hogy először akklimatizálódniuk kell, mert a körülmények teljesen mások, mint Münchenben. De abban mindketten egyetértettek, hogy kifogásokat nem kereshetnek, és meg akarják nyerni a klubvilágbajnokságot.

Egy kis vidámság a Bayern München edzésén: Mickey egér és Manuel Neuer Forrás: X/FC Bayern

Orlando egyik látványossága a Disney World, amelynek két híressége, Mickey egér és Goofy kutya is tiszteletét tette a Bayern München edzésén, feldobták a hangulatot.

– Mindenki volt egyszer gyerek, mi is rajtuk nőttünk fel. S ha kinézünk a szállodánk ablakaiból, Hamupipőke kastélyát is látjuk. A szívünk mélyén amúgy most is mindannyian gyerekek vagyunk, szóval hatalmas élmény ez – jegyezte meg Thomas Müller.