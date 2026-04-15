Sinner mindent elvett tőle, most újabb csapás érte Alcarazt

A hétszeres Grand Slam-tornagyőztes spanyol játékos – aki vasárnap még Monte-Carlóban veszítette el a döntőt és ezzel a világelsőséget is Jannik Sinnerrel szemben – kedden a finn Otto Virtanent győzte le. Carlos Alcaraz a mérkőzés első szettjében megsérült, a játékos jobb csuklóját ápolni kellett, de még folytatni tudta a meccset.

Carlos Alcaraz csuklója sérült meg Barcelonában Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Alcaraz a körülményekre panaszkodott

A találkozót ugyan még befejezte a 22 éves teniszező, de az ATP közösségi oldalának közlése szerint szerdán visszalépett a versenytől.

Nehéz volt a mai nap, mert miután reggel edzettem egy órát, délután már játszanom kellett, a körülmények ráadásul teljesen mások, mint Monte-Carlóban voltak

– mondta még a Virtanen elleni találkozó után a spanyol játékos, aki a sérüléséről azonban nem közölt részleteket.

Azzal, hogy Alcaraz visszalépett a barcelonai ATP 500-as tornától, ahol tavaly döntőig jutott, a spanyol egyelőre lemondott annak lehetőségéről, hogy újra világelső legyen, amelyet a torna megnyerésével elérhetett volna. Jannik Sinner, aki jövő héten Madridban szerepel, így a ranglista éllovasaként érkezhet a római Internazionali tornára.

Alcaraz a cseh Tomas Macháccsal találkozott volna a nyolcaddöntőben.