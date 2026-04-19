kézilabdaBajnokok LigájaGyőri Audi ETO

Óriási lépést tett a budapesti Final Four felé a Győr kézilabdacsapata

Nagy győzelmet aratott Dániában a címvédő magyar csapat. A Győr idegenben is remek játékot nyújtva 36-28-ra győzte le az Odensét, s ezzel óriási lépést tett a budapesti négyes döntő felé a női kézilabda Bajnokok Ligájában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 17:49
A Győr idegenben is magabiztosan nyert a dán Odense otthonában Fotó: ROBERT WENGLER Forrás: Ritzau Scanpix
A tavaly BL-döntős, az idei negyeddöntőben pedig a Debrecent búcsúztató hazaiak keretéből Signe Bang Andersen, Ingvild Kristiansen Bakkerud, Louise Vinter Burgaard és Markéta Jerábková, a vendégektől Sandra Toft, Linn Blohm, Kari Brattset, Győri-Lukács Viktória és Estelle Nze Minko hiányzott.

A fehér mezes Győr nem kegyelmezett Odensében  Fotó: ROBERT WENGLER/Ritzau Scanpix

A várakozásoknak megfelelően rendkívül szorosan alakult az első félidő, a valamivel hatékonyabban célzó dánok a kilencedik percben el tudtak lépni két góllal, de a meccs harmadánál ismét döntetlen volt az állás. Az ETO-nak több kapura lövése volt, és egy emberelőnyös időszakot kihasználva a 26. percben először vezetett a találkozón. Az első félidőben mindkét csapat a gyors játékot erőltette, így harminc perc alatt 31 gólt született és a győriek eggyel vezettek a szünetben.

A második felvonás elején az Odense némileg visszavett a tempóból, ennek ellenére nem tudta „féken tartani” a vendégeket. A Győr egy 5-1-es sorozattal elhúzott és lendületét a dánok időkérése sem törte meg. Egy 3-0-s szakasszal visszakapaszkodott az Odense, de ekkor az ETO is előrukkolt egy négyes gólsorozattal, ezért a házigazdák már a 46. percben kikérték a harmadik idejüket is. Az utolsó tíz percbe 30-24-es előnynél lépett a kisalföldi gárda, amely a legnagyobb különbséget a mérkőzés végére érte el – öt perc alatt 6-1-es sorozatot produkált –, így fölényes előnyből várhatja a hazai visszavágót.

Dione Housheer a találkozó legeredményesebbjeként tíz, Bruna de Paula hat góllal, Szemerey Zsófi öt, míg Hatadou Sako négy védéssel járult hozzá a sikerhez, amellyel nagy lépést tett a négyes döntő felé a Győr.

Eredmény, negyeddöntő, első mérkőzés: Odense HB (dán)-Győri Audi ETO KC 28-36 (15-16)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
