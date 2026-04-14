Yamal meglepő választása: nem Messi és nem is labdarúgó inspirálja

Lamine Yamal a példaképeiről beszélt az FC Barcelona kulcsfontosságú Bajnokok Ligája-negyeddöntős visszavágója előtt. A 18 esztendős spanyol válogatott szélső nem a klubikon Lionel Messit nevezte meg a labdarúgók közül, hanem a Barca korábbi sztárját, Neymart. A fiatal játékos meg is indokolta, miért a brazilra esett a választása. Lamine Yamal azt is elárulta, az Atletico Madrid elleni kétgólos hátrány ledolgozásához a kosárlabdázó LeBron Jamestől vett inspirációt.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 14. 18:12
Lamine Yamal of FC Barcelona attends a press conference in Madrid, Spain, on April 13, 2025, ahead of the UEFA Champions League 2025/26 match between Atletico de Madrid and Barcelona at Riyadh Air Metropolitano Stadium.
Lamine Yamal nem csak az Atletico Madrid elleni visszavágóról nyilatkozott Fotó: GUILLERMO MARTINEZ Forrás: NurPhoto
Lamine Yamal tavaly Neymarral vakációzott Brazíliában . Már korábban is beszélt róla, hogy a brazil focista az egyik példaképe, ugyanakkor ezúttal konkrétan is megindokolta, miért. A téma nem véletlenül került terítékre, ugyanis 2017-ben az idegenbeli 4-0-s vereség után otthon 6-1-re verte a PSG-t a Barcelona Neymar vezetésével a BL-nyolcaddöntőben. A katalánok ezúttal kétgólos hátránnyal érkeztek Madridba az Atletico elleni negyeddöntős visszavágóra.

Lamine Yamal a két világsztár közül nem Messit, hanem Neymart választotta.

– Többször is és élőben is láttam – mondta Yamal a 6-1-es Barca-sikerről. – Neymar egy olyan játékos, aki nagyon fontos volt számomra gyerekkoromban. Ő a példaképem, és mindig hálás leszek neki mindenért, amit a futballnak adott. Mindenkit inspirál. 

Ő az a fajta játékos, akiért jegyet fizetsz, hogy lásd a játékát, az a fajta játékos, akinek a meccsét három nappal később újra megnézed, csak hogy lásd a mozdulatait. Remélhetőleg ott lesz a világbajnokságon!

 – fogalmazott a 18 éves szélső idoljáról, a 34 éves Neymarról, aki sérülései után a Santos csapatában játszik, de Carlo Ancelotti edző nem válogatta be a legutóbbi brazil keretbe a felkészülési mérkőzésekre.

Lamine Yamal és LeBron James

Lamine Yamalra és csapatára ha nem is akkora kihívás vár, mint Neymarékra kilenc évvel ezelőtt, de a Bajnokok Ligája elődöntőbe jutáshoz bravúrt kellene elérniük. Az FC Barcelona 2-0-ra kikapott hazai pályán az Atleticótól, így Madridban kellene megfordítania a párharcot. A vereség miatt csalódott szélső váratlanul nem a futballból merít inspirációt, hanem lecserélte Instagram-profilképét egy olyan fotóra, amelyen a kosárlabdázó LeBron James az NBA-trófeát öleli magához, miután a Cleveland Cavaliers 2016-ban legyőzte a Golden State Warriors csapatát. A Cleveland 3-1-es hátrányban volt abban a sorozatban, mielőtt megnyerte az egyik fél negyedik sikeréig tartó döntőben a bajnoki címet. – Ő egyike azoknak a figuráknak, akik inspirálhatnak engem erre a meccsre. Átgondolom, hogyan csinálta, és remélem, hogy nekem is így alakulnak majd a dolgaim – mondta Lamine Yamal a Barcelona hivatalos sajtótájékoztatóján.

Az Atletico Madrid–FC Barcelona BL-negyeddöntő visszavágóját kedden (21.00, Madrid, tv: Sport 1) játsszák.

 

