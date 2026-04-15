Marozsán nyolcéves mélypontra taszította a szebb napokat is látott klasszist

Marozsán Fábián a stuttgarti salakpályás tenisztorna első fordulójában egy nagyágyúval nézett szembe. Vagyis inkább egy korábbi nagyágyúval, mert Sztefanosz Cicipasznak már jó ideje nem fut a szekere. A 27 éves görög játékos 2021-ben még a harmadik volt a világranglistán, mára azonban a 67. helyre zuhant vissza, azaz 25 hellyel keddi ellenfele, a 42. Marozsán mögé.

Újabb első fordulós vereség: Cicipasz Marozsántól is kikapott Fotó: VALERY HACHE / AFP

Ennek ellenére Cicipasz kezdte jobban a találkozót, ő kétszer is elvette a magyar teniszező adogatását, miközben Marozsán tíz bréklabdát is kihasználatlanul hagyott. A kétszeres Grand Slam-döntős játékos 6:3-mal hozta az első szettet, majd a másodikban kiegyenlítődött a játék, és a rövidítésig fej fej mellett haladtak a felek, igaz, Marozsánnak egy mérkőzéslabdát is kellett hárítania. Megtette, majd a játszmát is megnyerte 7:6-ra, a folytatás viszont igencsak kurtára sikerült, mert a döntő szettet 2:2-nél sötétedés miatt megszakították, szerdán folytatódott a nyolcaddöntőért folyó csata. Marozsán 5:4-es vezetéséig mindkét játékos hozta az adogatását, a magyar teniszező aztán a lehető legjobbkor vette el Cicipaszét, és harmadik meccslabdáját értékesítve, 6:4-re diadalmaskodott, így a nyolcaddöntőben ő csaphat össze a világranglistán 39. Denis Shapovalovval.

Comeback complete 💪



Fabian Marozsan overcomes a overnight delay as well as being match point down as he defeats Tsitsipas 3-6 7-6 6-4 in Munich#bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/zDWAClPoOU — Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2026

Marozsán az Instagram-oldalán egy huszonnégy óráig elérhető történetben egy ökölrázós képpel nyugtázta neves ellenfele elleni első győzelmét, de Cicipasz sem omlott össze. A görög klasszis Monacóban is az első fordulóban búcsúzott, ami sokadszorra esett meg vele 2026-ban. A tavalyi éve sem sikerült jól, folyamatos hátfájdalmai miatt még a visszavonulást is fontolgatta, míg akkori edzője, Goran Ivanisevic 2025 júliusában jól ki nem osztotta őt:

Többször is beszéltünk, és ha sikerül néhány, a teniszen kívüli problémáját megoldania, van esélye visszakerülni oda, ahová való, mert túl jó játékos ahhoz, hogy ne legyen a top tízben. Ott akar lenni, de nem tesz érte semmit. Folyton csak azt hajtogatja, hogy akarja, de én tényleg nem látok semmilyen előrelépést. Sokkolt, életemben nem láttam még ennyire felkészületlen teniszezőt. Még ezzel a térddel is háromszor jobban fel vagyok készülve, mint ő

– dohogott akkoriban a horvát szakember.