Marozsán nyolcéves mélypontra taszította a szebb napokat is látott klasszist

Marozsán Fábián nyolcaddöntős a müncheni salakpályás tenisztornán, miután három szettben legyőzte Sztefanosz Cicipaszt. A szebb napokat is látott görög játékos meccslabdáról veszítette el a Marozsán elleni összecsapást, és ez már a sokadik csalódása volt az elmúlt időszakban. A kétszeres Grand Slam-döntős Cicipasz egyre lejjebb csúszik a ranglétrán, mégsem frusztrált.

2026. 04. 15. 19:39
Marozsán Fábián egy nehéz feladatot már teljesített Fotó: MATTHEW STOCKMAN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Marozsán Fábián a stuttgarti salakpályás tenisztorna első fordulójában egy nagyágyúval nézett szembe. Vagyis inkább egy korábbi nagyágyúval, mert Sztefanosz Cicipasznak már jó ideje nem fut a szekere. A 27 éves görög játékos 2021-ben még a harmadik volt a világranglistán, mára azonban a 67. helyre zuhant vissza, azaz 25 hellyel keddi ellenfele, a 42. Marozsán mögé.

Marozsán nyolcaddöntős Münchenben

Ennek ellenére Cicipasz kezdte jobban a találkozót, ő kétszer is elvette a magyar teniszező adogatását, miközben Marozsán tíz bréklabdát is kihasználatlanul hagyott. A kétszeres Grand Slam-döntős játékos 6:3-mal hozta az első szettet, majd a másodikban kiegyenlítődött a játék, és a rövidítésig fej fej mellett haladtak a felek, igaz, Marozsánnak egy mérkőzéslabdát is kellett hárítania. Megtette, majd a játszmát is megnyerte 7:6-ra, a folytatás viszont igencsak kurtára sikerült, mert a döntő szettet 2:2-nél sötétedés miatt megszakították, szerdán folytatódott a nyolcaddöntőért folyó csata. Marozsán 5:4-es vezetéséig mindkét játékos hozta az adogatását, a magyar teniszező aztán a lehető legjobbkor vette el Cicipaszét, és harmadik meccslabdáját értékesítve, 6:4-re diadalmaskodott, így a nyolcaddöntőben ő csaphat össze a világranglistán 39. Denis Shapovalovval.

Marozsán az Instagram-oldalán egy huszonnégy óráig elérhető történetben egy ökölrázós képpel nyugtázta neves ellenfele elleni első győzelmét, de Cicipasz sem omlott össze. A görög klasszis Monacóban is az első fordulóban búcsúzott, ami sokadszorra esett meg vele 2026-ban. A tavalyi éve sem sikerült jól, folyamatos hátfájdalmai miatt még a visszavonulást is fontolgatta, míg akkori edzője, Goran Ivanisevic 2025 júliusában jól ki nem osztotta őt:

Többször is beszéltünk, és ha sikerül néhány, a teniszen kívüli problémáját megoldania, van esélye visszakerülni oda, ahová való, mert túl jó játékos ahhoz, hogy ne legyen a top tízben. Ott akar lenni, de nem tesz érte semmit. Folyton csak azt hajtogatja, hogy akarja, de én tényleg nem látok semmilyen előrelépést. Sokkolt, életemben nem láttam még ennyire felkészületlen teniszezőt. Még ezzel a térddel is háromszor jobban fel vagyok készülve, mint ő

dohogott akkoriban a horvát szakember.

Cicipasz visszakapaszkodna

Nos, ezek után elváltak Cicipasz és Ivanisevic útjai, és a játékos visszatért édesapja, Aposztolosz szárnyai alá, de a sikerek egyelőre váratnak magukra. Cicipasz viszont legalább jobban érzi magát.

– Már nem vagyok frusztrált, mert elmúlt a fájdalom, ami napról napra megszakította az edzésmunkámat – fogalmazott a játékos a Tennis TV-nek adott interjúban. – Nem mondanám, hogy jelenleg bármi is zavarna, szóval most ideális helyzetben vagyok ahhoz, hogy fejlesszem a játékomat, és megpróbáljak visszajutni oda, ahová tartozom. Eddig semmi nem hátráltatott, haladok előre, és a munkámnak remélhetőleg néhány győzelmi sorozat lesz a gyümölcse.

Erre szüksége is lenne Cicipasznak, hiszen 

a Marozsán elleni vereség azzal jár, hogy kicsúszik a világranglistán a legjobb 75 közül. Nyolc éve nem volt ilyen mélységben, ráadásul a szerény helyezése ahhoz vezethet, hogy már a tornák korai szakaszában összefuthat az élmenőkkel.

– Tudom, hogy az idei tornákon már az első fordulókban is erős ellenfelekkel kellett szembenéznem. Nem könnyű ilyen hamar velük játszani, de elfogadom a kihívást, a jelenlegi helyzetemet és az állapotomat is: ezeknek meg kell történniük ahhoz, hogy visszajussak oda, ahová tartozom. Ha ATP 250-es tornákon kell indulnom, ha több versenyt kell játszanom, akkor megteszem, mert a mérkőzések segítenek visszatalálni a játékomhoz. Olyan teniszező vagyok, akinek meccsekre van szüksége, sok szettet kell játszania ahhoz, hogy ráérezzen a játékára. Úgy gondolom, ez az, amit a következő hetekben meg kell tennem. Várhatóan sok tornán indulok majd – tekintett előre a görög játékos.

 

