grand prixwestendmuhari eszterversenypárbajtőrnagy dávid

Hatalmas magyar vívósikerek, párbajtőrözőink a világ tetején

Régen ünnepelhettünk ilyen szép magyar vívósikereket hazai páston. A budapesti WestEnd párbajtőr Grand Prix férfiversenyét ugyanis fantasztikus teljesítménnyel nyerte meg Nagy Dávid, míg a a hölgyek viadalán az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a második helyen végzett.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 22:00
Nagy Dávid és a kazah Jerlik Szertaj asszója a budapesti WestEnd párbajtőr Grand Prix férfi versenyének döntőjében
Nagy Dávid és a kazah Jerlik Szertaj asszója a budapesti WestEnd párbajtőr Grand Prix férfi versenyének döntőjében Fotó: Kovács Márton Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A hétvégén rangos nemzetközi vívóversenyt rendeztek Budapesten. És ha már megrendezték a férfiak és a nők számára is WestEnd párbajtőr Grand Prix-t, a hazai páston vívó magyarok nagyon szép sikereket értek el. A férfiaknál Nagy Dávid aranyérmet nyert, míg a párizsi olimpián bronzérmet szerző Muhari Eszter a női viadalon a döntőig menetelt, ám végül második lett.

Nagy Dávid remek vívással nyerte a budapesti WestEnd párbajtőr Grand Prix férfi versenyét
Nagy Dávid remek vívással nyerte a budapesti WestEnd párbajtőr Grand Prix férfiversenyét     Fotó: Kovács Márton/MTI Fotószerkesztőség

A magyar férfipárbajtőr szépen csillogott a hétvégén

A 347 fős férfimezőnyben 24 hazai induló volt, közülük rekordot jelentően tizenegyen vívhattak a legjobb 64 között. A legtovább a 2024-ben olimpiai bajnok csapat tagja, Nagy Dávid maradt versenyben, aki 

  • az amerikai Elijah Imrek 15-10
  • az olasz Matteo Galassi 15-12
  • az osztrák Alexander Biro 12-11
  • az olimpiai és világbajnoki címvédő japán Kano Koki 15-13
  • a holland Tristan Tulen 11-10
  • a kazah Jerlik Szertaj 15-12.

Nagy a fináléban Jerlik Szertajjal csapott össze, aki előzőleg két magyart is búcsúztatott. Az első szakaszban a kazah 4-2-re ellépett, majd a másodikban tovább nőtt a különbség. Nagy sokat mozgott, megpróbálta összezavarni Szertajt, de nem nagyon sikerült neki, a második szakasz után öttusos hátrányban volt. Öt-tíznél azonban sikerült váltania, szép tusokat adott, és a végén 15-12-re alakult az állás a magyar vívó javára.

– Jó verseny volt, élveztem. Az elején kellemetlen ellenfeleket kaptam, de fókuszált voltam. Kint volt a család, ez pluszmotivációt adott, amiből tudtam töltekezni. Az első három asszó sokat kivett belőlem. Ez érződött a Kano Koki elleni mérkőzésemen, de edzőm, Halla Péter jókor jó tanácsokat adott. A döntőben, amikor öttusos hátrányban voltam, kicsit megijedtem, Péter bá’ azonban megint átlendített a nehézségen. Ez pályafutásom első GP-győzelme. Csodálatos, hogy ezen a különleges helyszínen értem el – fogalmazott a viadalt követően Nagy Dávid, aki 2022-ben ezüstérmes volt a WestEnd Grand Prix-n.

Muhari Eszter a fináléig remekül vívott, ott nagy előnyt adott le az észt Katrina Lehis ellen, így ezüstéremmel zárt
Muhari Eszter a fináléig remekül vívott, ott nagy előnyt adott le az észt Katrina Lehis ellen, így ezüstéremmel zárt      
Fotó: Kovács Márton/MTI Fotószerkesztőség

Muhari parádézott, ez most ezüstöt ért

A nők versenyében a hét főtáblás magyar vívó közül a Párizsban olimpiai bronzérmes Muhari jutott a legtovább a Papp László Budapest Sportarénában. A lengyel Zofia Janelli, a kenyai Alexandra Ndolo és az ukrán Anna Makszimenko legyőzésével menetelt a negyeddöntőig, ahol a szintén kiválóan vívó Nagy Blankát 15-12-es eredménnyel búcsúztatta.

  • Zofia Janelli (lengyel) 15-14
  • Alexandra Ndolo (kenyai) 15-10
  • Anna Makszimenko (ukrán) 15-12
  • Nagy Blanka 15-12
  • Sofija Prosina (lett) 12-11
  • Katrina Lehis (észt) 11-12

A döntőben a világranglistán hetedik Muhari aktívabban kezdett, és az első három percet 7-3-as eredménnyel zárta. Kényelmes előnyét egy darabig taktikusan őrizte, a harmadik szakasz 10-5-ről indult. Az utolsó három percben viszont nagyot változott a helyzet, egy együttes találatot követően 11-6-ról csak Lehis gyújtott lámpát és pár másodperccel a vége előtt 11-11-re egyenlített. A hosszabbításban is ő volt pontosabb, így 12-11-re nyert.

– Nagyon csalódott vagyok, amatőr volt tőlem, hogy így kikaptam. Tavaly az olimpia után az volt a baj, hogy stresszeltem, hogy itthon is bizonyítsak. Akkor ezért nem sikerült jól szerepelni. Most viszont a közönség biztatása ösztönzött, csak azt sajnálom, hogy a Himnuszt nem sikerült idehoznom a csarnokba – értékelte saját teljesítményét Muhari Eszter.

Muhari Eszter bronzmeccse a 2024-es párizsi olimpián:

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

