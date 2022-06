Nagy Feró eleinte szégyellte a legnagyobb slágerét + videó

A karrierje során egyébként nem bánt meg semmit, erről így beszélt: „Istennek hála, azóta nincs rossz emlékem. Minden, ami az elmúlt években történt, formált engem. Még most, 75 évesen is van erőm a zenéléshez, és kíváncsi rám a közönség. Ebből is látszik, hogy nekem ez az utam. Egyébként nem bánok semmit, még a kínos helyzeteket sem. Különben is, ha bármit másként csináltam volna, az kihatással lett volna a magánéletemre, és nem biztos, hogy lennének ilyen nagyszerű gyerekeim és unokáim” – mondta.