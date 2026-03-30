idezojelek
Tollhegyen

Majdant terveznek

Hann Endre Medián intézete messiásék toronymagas előnyéről adott hírt; eszerint a választani tudó biztos szavazók mezőnyében 23 százalékponttal vezet a Tisza Párt.

Pilhál György
2026. 03. 30. 5:01
Ahogyan már megszokhattuk, Hann Endre Medián intézete messiásék toronymagas előnyéről adott hírt; eszerint a választani tudó biztos szavazók mezőnyében 23 százalékponttal vezet a Tisza Párt. Ez akár kétharmados többséget is biztosíthat az örökké áradó felekezetnek. 

Az egész attól érdekes, mert Hann Endre (akinek Facebook-profilképén ukrán zászló virít) több alkalommal is úgy nyilatkozott, hogy egyes közvélemény-kutatók – köztük ő is – néha tudatosan félremérik a valódi állást.

Vagyis nem biztos, hogy a Tisza vezet, csak az, hogy a Medián megvezet… (Az USA közvélemény-kutatói is Hann-módszerekkel dolgozhattak 2024-ben, de nem jött be a választók hülyítése. Kamala Harris egyik tanácsadója a zakó után bevallotta, a főnöknője sosem vezetett a kampány során, csak ezt az információt „elfelejtették” közölni támogatóikkal.)
Emlékezetes, 2021-ben Hann személyiségi jogi pert indított a Megafilm Kft. ellen az Elk…rtuk című film kapcsán. 

Azt sérelmezte, hogy a történetben szereplő Endrét, aki egy közvélemény-kutató intézet igazgatójaként manipulálja a közvéleményt, róla mintázták.

Hallatlan! Talán nem vagyok egyedül, aki úgy gondolja, az efféle „23 százalékos” közvélemény-kutatások azért készülnek, hogy április 12-e után a választási vereséggel szembesülő messiáshívők csalást kiáltva tódulhassanak ki az utcára hőbörögni, magyar Majdant csinálni. (Jóllehet még maga a nadrágjába ürítő Tisza-vezér is azt nyilatkozta – igaz, még „VIP-fideszes” korában –, hogy lehetetlen csalni a választások szavazatszámlálásánál.) Bár Hann Endre már belengette, hogy a választások után visszavonul, merem remélni, Majdan-előkészítő munkásságát nem ússza meg ennyivel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu