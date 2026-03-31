Városházi anziksz

Amikor Fletó bukott, a „Gyurcsány-fiókának” is el kellett hagynia a fészkét – igaz, csak 2019-ig, akkor ugyanis a Városháza pénzcsapjára cuppanó Karácsony Gergely vette a szárnyai alá.

Pilhál György
2026. 03. 31. 4:59
Forrás: ATV / YouTube
„Tizenegy igen, minden fővárosi frakció támogatta ma: Mártha Imrének mennie kell, a 420 millió forint prémium, a szabálytalan jutalom és a belső ellenőrök kirúgása után!” – írja a Facebook-oldalán a minap Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője. Azt is hozzáteszi: a főpolgármesternek lépnie kell. (A szavazás előtt szerették volna meghallgatni a Budapesti Közművek vezetőjét is, Mártha Imre azonban azt üzente, szabadságon van.) Helyszűke miatt nem mennék bele a szerteágazó részletekbe, annyit még: a Fővárosi Közgyűlés már tavaly áprilisban megszavazta öt fővárosi cégvezető, köztük Mártha Imre visszahívását. Országlása idején Gyurcsány Ferenc ekképpen áradozott az MVM-vezérigazgatóvá lett Mártháról: „Kitűnő ember. Tisztességes, felkészült, okos ember. Hazafi. Gazdag ember. Nagyon. Én több Mártha Imrét szeretnék.” Együtt tollasodtak, és amikor Fletó bukott, a „Gyurcsány-fiókának” is el kellett hagynia a fészkét – igaz, csak 2019-ig, akkor ugyanis a Városháza pénzcsapjára cuppanó Karácsony Gergely vette a szárnyai alá. (Alighanem Láriferi visszautasíthatatlan kérésére.)

Nem mondtam még, Mártha Imre jómódú ember hírében áll, kétmilliós Breitling órát visel, százmilliós Bentley-vel jár, a kétmilliárd forintot érő svábhegyi Prisztás-villában él, s ha ideje engedi, a déli tengereken jachtozik. Nemrég Floridában százmilliós ingatlant vásárolt. Már a negyediket. Történik mindez a legatyásodott Budapesten, amelynek tértől és időtől független frontembere – akinek most „lépnie kell!” – immár hetedik éve biciklisávfestéssel, méhlegelő-tervezéssel és szivárványzászló-lengetéssel múlatja idejét. Ej, ráérünk arra még!

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
