Listára káromkodta magát

Gondolom, nagy az öröm Kiskunfélegyháza MSZP-szimpatizánsainak körében, amióta híre ment, hogy Nagy Blanka neve is fölkerült a párt által támogatott civil képviselőjelöltek listájára. (Ami annyit tesz, hogy az őszi önkormányzati választáson a trágár leányzóra is lehet majd szavazni.) Azt nem tudni, a város egésze miként vélekedik erről (az majd a voksoláson derül ki), csak annyi biztos: a szocialista párt elnöksége Blankába helyezte a bizalmát. Nemrég Tóth Bertalan elnök még pártjának jogi segítségét is felajánlotta a jobboldal által leszólt Nagy (Trágár) Blankának, akinek „bátorságához kétség sem férhet a hatalom és bértollnokai ellen vívott harcában”.

Ismeretes, a bátor leányzó egy tavaly decemberben elmondott kecskeméti beszéde révén emelkedett hihetetlen magasságokba. (Szózatán alighanem még a békebeli kocsisok is elpirultak volna – a hamvas gimnazista az államfőt és a kormánypártok politikusait illette cifra szóleleményekkel.) Fellépése nyomban felkeltette a haladó demokraták figyelmét: maga Gyurcsány Ferenc is méltatta a fordulatos beszélyt, s elismerően szólt a jövő letéteményeseként domborító Momentum is. A szocialisták? Ők egyenesen pajzsra emelték Blankát. Még a Budapestre látogató Frans Timmermansszal is összehozták. (Jól mutatott egymás mellett a két szellemóriás.) E cikknek nem tiszte az MSZP szellemi képességeinek méricskélése. Csak halkan, magánemberként érdeklődöm Kunhalmi Ágnes „oktatáspolitikustól”: tényleg ezt a Blanka-színvonalat állítják követendő példaként a tanulóifjúság elé? Hogy így kell, gyerekek, ez a jövő útja?

Nem, ne szaladjon el a kérdés elől, Ágnes!… Jaj, vigyázzon, ott egy csapó­ajtó!