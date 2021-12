Bővítenék a BKV-jegyek érvényességét

Az erről szóló, György István főpolgármester-helyettes által jegyzett előterjesztés szerdán került az MTI birtokába. A dokumentum szerint 2011. január elsejétől a 24 órás, a 72 órás, valamint a heti BKV-jegyeket is használni lehetne egyes MÁV- és a Volán-járatokon a Budapest közigazgatási határát követő első megállóig. A tervezet szerint a jegyek ára nem változna. Az intézkedés a családi, a rendezvényhez kötött, valamint kedvezményes csoportos tanulójegyet nem érinti.



A javaslat szerint ezzel egy időben a Budapesti Turisztikai Hivatal által kibocsátott 48 és 72 órás Budapest kártyák érvényessége is a városhatárt követő első megállóig tartana. Mivel a jegyek a MÁV és a Volán járatain is érvényesek lesznek György István azt javasolja, hogy a bevételekből 1 százalékot a két cégnek továbbítsák.



A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes azt is javasolja, hogy a tűzoltóság, a rendőrség, és a közterület-felügyelet szolgálatban lévő, egyenruhát viselő tagja igazolványa felmutatásával ingyen használhassa a BKV járatait. Az intézkedés előkészítése annak, hogy a jövőben az ellenőrzéseket hatósági személyek biztosításával végezhessék.



Technikai jellegű változtatásokat is terveznek, ilyen lenne a bérletbemutatási díj átnevezése eljárási díjra, valamint a BKV jegyárairól szóló közgyűlési rendelet módosítása is. A javaslatról a közgyűlés a december 15-i ülésén dönthet.



(MTI)