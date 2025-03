WRC: Evans az afrikai utak királya

Elfyn Evans nagyon elégedett lehet. Idei második győzelmét szerezte, s olyan nagy, 36 pontos előnnyel rendelkezik az egyéni ponttáblán, amelyet még sosem jegyeztek három versenyt követően. A szezonnyitó ralin második, Svédországban pedig első volt a kenyai győztes. Kilőtt a walesi pilóta az első világbajnoki címéért folyó harcban.

„Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani Kenyában a meleg fogadtatásért. Nagyszerű rali volt, azt kell mondjam. A csapatnak egy óriási köszönet, nagyon jó munkát végeztek, s büszke vagyok, hogy kis részese lehetek a Toyota történelmének ezen a hihetetlen ralin” – nyilatkozta lelkesen a versenygyőztes autóversenyző.

Negyedmilliós kilátogató tömeg fémjelezte a Szafari Rali sikerét. Evans még péntek este az élre állt, mikor a kezdeti sikereket elérő Ott Tanakot autójának törött tengelyhajtása hátráltatta. Sajnálhatta is ezt az észt pilóta, mivel Evanst ettől kezdve nem lehetett megállítani, s a vasárnapi célba elsőként futott be.

Az afrikai utak kegyetlenek voltak idén is, s Evans sem úszta meg gondok nélkül. Defektek, kicsúszások és autójának elektronikus meghibásodása is nehezítette a Toyota-pilóta dolgát.

Ott Tanaknak nem sikerült megtörnie a Hyundai átkát, amely továbbra is nyeretlen a Szafari Ralin. Az észt pilótához belga csapattársa, Thierry Neuville csatlakozott a dobogón, aki harmadik lett. Ő is rengeteg kihívással küzdött, sok büntetést kapott, mivel autóján sokat kellett dolgozni. A Hyundai azonban így is elégedett lehet, hiszen történelmének legsikeresebb Szafari Raliján vett részt.

A Toyotának ellenben nem sikerült még egy pilótáját a dobogóra juttatnia. Kalle Rovanpera révén sokáig kettős győzelem volt kilátásban, mindaddig, amíg a finn pilóta a másodikról az ötödik helyre nem csúszott autójának felfüggesztésproblémája miatt. A szombat után a vasárnapi nap sem volt kegyes hozzá. Az utolsó nap kénytelen volt feladni a versenyt autója elektromos meghibásodása miatt.

Takamoto Katsutát szintén nem kímélték a kenyai rali kihívásai. Több defektje volt és a Power Stage-en kicsúszott, s feladta a küzdelmet. Csapattársa, Sami Pajari viszont negyedik lett. Gregoire Munster autójának sebességváltó meghibásodása ellenére célba ért az ötödik helyen a Pumával.

A WRC2 kategóriát Gus Greensmith nyerte majd három perccel Jan Solans előtt. Jourdan Serderidis, a veterán görög autóversenyző a tavalyinál egy hellyel jobb helyen, a nyolcadikon ért célba. Az első tizet Fabrizio Zaldivar és Josh McErlean zárja.

Egy új helyszínen folytatja a világbajnoki ralimezőny egy hónap múlva (2025. április 24–27.), a Kanári-szigeteken. Az Európa-bajnokság számára ismert a terep, a világbajnoki résztvevők elsőként állnak rajthoz Spanyolország legdélebbi pontján.

2025-ös Szafari Rali eredménye

1. Elfyn Evans (GBR) GR Yaris Rally1 4:20:03,8

2. Ott Tanak (EST) i20 N Rally1 4:21:13,7

3. Thierry Neuville (BEL) i20 N Rally1 4:23:35,8

4. Sami Pajari (FIN) GR Yaris Rally1 4:27:22,5

5. Gregoire Munster (LUX) Puma Rally1 4:31:39,1

6. Gus Greensmith (GBR) Fabia RS Rally2 4:34:15,4

7. Jan Solans (ESP) GR Yaris Rally2 4:37:30,4

8. Jourdan Serderidis (GRC) Puma Rally1 4:48:49,3

9. Fabrizio Zaldivar (PAR) Fabia RS Rally2 4:55:42,6

10. Joshua McErlean (IRL) Puma Rally1 4:57:19,6

A világbajnokság állása a Szafari Rali után:

Pilóták

1. Elfyn Evans (GBR) Toyota Racing WRT 88 pont

2. Thierry Neuville (BEL) Hyundai WRT 52 pont

3. Ott Tanak (EST) Hyundai WRT 49 pont

4. Takamoto Katsuta (JPN) Toyota Racing WRT 35 pont

5. Sebastien Ogier (FRA) Toyota Racing WRT 33 pont

6. Adrien Fourmaux (FRA) Hyundai WRT 31 pont

7. Kalle Rovanpera (FIN) Toyota Racing WRT 31 pont

8. Sami Pajari (FIN) Toyota Racing WRT2 19 pont

9. Gregoire Munster (LUX) M-Sport WRT 14 pont

10. Martins Sesks (LAT) M-Sport WRT 8 pont

