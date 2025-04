Érdemes lesz sűrűbben a visszapillantóba nézni, indul a motorosszezon

Ismét összegyűltek a debreceni motorosok a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hagyományként megrendezett tavaszi motorosfelkészítő eseményén. A kétkerekűek szerelmesei lehetőséget kaptak a télen berozsdásodott reflexek megolajozására és járműveik műszaki átvizsgálására. A kormányhivatal debreceni műszaki vizsgálóállomásán motorzúgás járta át a környéket április 5-én reggel. Motorosok tömege gyűlt össze a hatalmas, hangárszerű épület körül, miközben a pályán szakemberek irányításával gyakorolhatták a precíz manőverezést.

– Évek óta hagyományos jelleggel rendezzük ezt az eseményt minden tavasszal, a szezon kezdetekor, azzal a céllal, hogy a motorkerékpárosok a tél során berozsdásodott izmaikat és reflexeiket itt egy vezetéstechnikai pályán tudják bemozgatni – magyarázta Tasnády Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal főosztályvezetője, a Közlekedési Hatóság operatív vezetője.

Viszont az esemény nem csupán a vezetéstechnikai gyakorlatokról szólt. A vizsgabiztos szakemberek ingyenes műszaki állapotfelmérést végeztek, sőt akár hivatalos műszaki vizsgát is tehettek a résztvevők járművei, amennyiben azok megfeleltek az előírásoknak. A tavalyi rendezvény óta már bankkártyával is ki lehet fizetni a vizsgadíjat.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrkapitányság munkatársai is jelen voltak, akik készséggel válaszoltak a KRESZ-szel és közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre. A Koroknai Autósiskola közreműködésével a csoportos motorozás szabályainak elsajátítására is lehetőség nyílt.

– Amikor eljön a szezon, akkor a megkopott tudást fel kell frissíteni. Csak úgy szárazon ráül az ember a motorra, és azt érzi, hogy a tavalyi jól begyakorolt rutin már nincs meg – osztotta meg tapasztalatait Posta István motoros, aki BMW 1200 GS-ével érkezett az eseményre. A motorosok között egyetértés volt abban, hogy a tavaszi időszak különösen veszélyes lehet. Az utak állapota még nem ideális, és a többi közlekedő sem számít a kétkerekűek megjelenésére, hiszen a tél során kevesen motoroznak. – Ilyenkor még sok a felhordás, a szóróanyagok kint vannak. A sofőrök még nincsenek felkészülve arra, hogy motorosok jelennek meg a forgalomban. Meg is ijedhetnek, meg kell szokniuk, hogy ott vagyunk – figyelmeztetett Posta István, aki saját bevallása szerint évente 20-25 ezer kilométert tesz meg motorjával, mit még néha télen is elővesz.

A biztonságos közlekedés érdekében Tasnády Zoltán külön felhívta a figyelmet a motorok alapos átvizsgálására, különösen a fékrendszerre és a gumikra.

– Függetlenül attól, hogy a motorkerékpárnak meddig érvényes a műszaki vizsgája, a szezon elején alaposan át kell nézni. A féktárcsák vastagsága nagyon nem mindegy – hangsúlyozta a szakember. – A motor lassulását leginkább a fék és a gumik állapota befolyásolja. Mindkét elem kiemelten fontos, hiszen a motor csak két ponton támaszkodik a földre.

A főosztályvezető elmondta, volt olyan év, amikor több mint száz motoros jelent meg, míg havazás esetén csupán tíz-húsz fő látogatott ki. Idén csaknem hetven résztvevő volt akik közül mintegy harmincan tettek sikeres műszaki vizsgát ezen a napon.

A tavaszi motorosfelkészítő nemcsak a motorosok, hanem minden közlekedő számára hasznos. Ahogy Tasnády Zoltán kiemelte: – Amikor a motorosok kirajzanak a szezon elején, a többi, közlekedésben részt vevő szereplő sem feltétlenül számít arra, hogy motorkerékpárosok is vannak az úton. Kell néhány hét legalább, hogy megszokják: megint előkerültek a motorosok és robogósok, többet kell nézni a tükörbe.