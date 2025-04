Fapados, de sokoldalúan extrázható villanymotoros pickupot képzel a Slate startup

Fotó: Slate Auto

Nem lóg ki az európai kompakt kategóriából a Slate nevű startup első autója, amely egy fapados villanymotoros pickup. Vagy épp szabadidő-autó, hiszen a gyári kiegészítők segítségével némi szereléssel zárttá lehet tenni a karosszériát, és hátsó ülést is be lehet építeni. Nem csak az olyan kényelmi extrákról kell lemondani, mint az elektromos ablakemelő, de fejegység vagy hangszórók sincsenek a fedélzeten – utóbbira a megoldás Bluetooth hangszóró jelenthet.

A végletekig leegyszerűsített felépítés azt is jelenti, hogy csak és kizárólag szürke színben gördül ki az autó a gyárból – fényezés nélkül, hiszen anyagában színezett műanyag panelokból áll a karosszéria –, aki ettől el akar térni, annak a fóliázás jelenti a megoldást. Úgy alakították ki a karosszériaelemeket, hogy még e téren rutintalanok is könnyen tudják felragasztani a fóliát, de az egyszerűség miatt az erre szakosodott műhelyekben is olcsón – 500 dollár körül – végzik a munkát. A karosszéria 443 cm hosszú, 179 cm széles, 176 cm magas és 277 cm a tengelytávolság. A 1,5 méter hosszú plató mellett van még az első csomagtér (198 l) is, de túlságosan sokat nem cipelhet a Slate, hiszen a terhelhetőség 635 kg, a vontatási képesség 453 kg.

A technika is egyszerű, egy hátsó hajtómotor van (204 LE), az alap 52,7 kWh-s akkumulátorral 241 km a megcélzott hatótávolság, villámtöltésre 120 kW-tal van lehetőség. Mindezért állami támogatás nélkül 27 500 dollárt kérnek. Hosszú az opciós lista, a különböző felnik mellett futóműből is lehet eltérőt (emelés, ültetés) kérni, van 84,3 kWh-s akkumulátor (386 km hatótávolság), kétféle tetőt is áll azok rendelkezésére, akik szabadidő-autóvá akarják átépíteni autójukat. A Slate évi 150 000 példány értékesítésével számol,