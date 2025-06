Dakar-gépet kínál a vásárlóknak a KTM

Május végén jelentették be, hogy az indiai Bajaj veszi át az anyagi nehézségekkel küzdő osztrák KTM-et, és máris itt az első 2026-os gép: a KTM 450 Rally Replica. Ezt a sivatagi versenyzés során szerzett tapasztalatok alapján építették meg, Marc Coma, Matthias Walkner, Toby Price, Kevin Benavides és Daniel Sanders tapasztalatait is felhasználták, utóbbi még egy névre szóló ötpéldányos limitált szériát is kap.

A KTM 450 Rally Replica műszakilag tényleg közeli rokona a versenygépnek. A lézervágással és hidroformázással készített darabokból kézzel hegesztik össze a vázat, a lengőkar alumíniumöntvény. WP Pro felfüggesztést használnak elöl 48 mm-es Xact Pro lengéscsillapítóval, hátul Xact teljesen állítható rugóstaggal. A 450 köbcentis blokkhoz hatfokozatú váltó kapcsolódik, a kuplung hidraulikus, a kipufogórendszert az Akrapovic szállítja. A hűtésről dupla hőcserélő gondoskodik, a három üzemanyagtank összesen 34,5 liter benzint tud befogadni.

Fotó: marco campelli

A tavalyihoz képest lecserélték a kormányburkolatot, ami jobban eltereli a menetszelet, és így csökkenti a vezetőt érő igénybevételt. Karbonból készítették el a digitális itinert tartó konzolt, ahol néhány extra figyelmeztető lámpát is elhelyeztek – verseny közben ide koncentrál a vezető. Mindössze 150 darabot készítenek a KTM 450 Rally Replicából, ezen felül lesz még öt darab Sanders Edition is.

Utóbbi a Dakar mezőnyt maga mögé utasító versenyző gépének megjelenését kapja, az utcai abroncsok mellett kap a vásárló egy második felniszettet Michelin versenygumikkal, az alkatrészeket – beleértve az Akrapovic kipufogódobot – lézergravírozással jelölik. Nem csak egy Daniel Sanders által aláírt versenyoverált kapnak, de egy második szélvédőt, amit szintén személyesen ír alá a versenyző. Az öt darab Sanders Edition vásárlója egyébként részt vesz majd az augusztus végén Erdélyben megrendezésre kerülő KTM Europe Adventure Rally versenyen, ahol a Dakar-győztessel közösen motorozhatnak.