A múltban gyökerezik a Bentley márka jövőbeli megjelenése

Jövőre érkezik az első elektromos Bentley, amely a márka számára új fejezetet nyit. A most bemutatott EXP 15 tanulmány ebben a formában ugyan biztos nem kerül sorozatgyártásba, de nagyon jó támpontot szolgál ahhoz, hogy sejtsük, milyen irányba viszik el a márkaarculatot. Utóbbi a külső tekintetében már egészen kikristályosodott, hiszen életnagyságban megépítették az EXP 15 tanulmányt, a belső tér csak virtuális valóságban létezik.

Masszív jármű az EXP 15, amelyhez az inspirációt az 1930-ban gyártott Blue Train becenévre hallgató Speed Six jelentette: függőlegesen álló nagy méretű hűtőrács, hosszú orr, hátratolt utastér. Megtartották a háromszemélyes elrendezést is, igaz, radikálisan átalakították azt. Amíg 95 évvel ezelőtt a két első ülés mögött keresztben helyeztek el egy pótülést, addig a jövőt megelőlegező tanulmányban a vezetőülés mögött két kényelmes fotelt helyeztek el, anyósülés nincs, helyette van extra lábtér vagy épp biztonságos rögzítési lehetőség kutyaszállító kosárnak.

Aszimmetrikus a karosszéria, a vezetőoldalon egy, az utasoldalon egymással szemben feltáruló két ajtófél van, utóbbiakat úgy választották el, mintha egy kupé hosszú ajtaja lenne elöl, a hátsó kerékjárat domborításával együtt így a Continental GT kupé előtt is tiszteleg a szabadidő-autó. Utóbbi mind a mai napig fontos eleme a Bentley kínálatának, nem szeretnének lemondani róla a villany-SUV korszakban sem, bár ahogy a példa mutatja, radikális változásra számíthatunk. Amíg a vonalvezetés határozottabb lett, a márkajelzésnél épp ellenkezőleg, sokkal életszerűbb lett a szárnyas embléma megjelenése, amely megvilágított kristályként éjjel még látványosabban hirdeti a márka-hovatartozást.

A motorháztető csúcsán elhelyezett „repülő B” is átalakul, annál fém oldalfalak között helyezik el a megvilágított kristályt. A villanyautók korában a hűtőrács már nem légbeömlőként, hanem a világítástechnika fejlődésével arculati elemként van jelen. Természetesen számos aktív aerodinamikai elemet helyeztek el a karosszérián, amelyek a villanyautó hatótávolságát igyekeznek maximalizálni. Apropó villanyautó, annál lényegében a padlóban helyezkedik el a technika, a hosszú orrban így két, oldalról hozzáférhető csomagtároló rekeszt alakítottak ki. A Bentley EXP 15 farában lévő csomagtérben az autóval piknikezéshez szükséges felszerelések rejtőznek.

Csak virtuálisan létezik a beltér, de annál mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden generációhoz tartozó vásárló otthon érezze magát. Értsd megvannak még a fizikai kapcsolók és kezelőszervek is, de arra is lehetőség van, hogy érintőképernyőről/beszédvezérléssel dolgozzon az ember. A felhasznált anyagoknál igyekeznek a hagyományos, fenntartható forrásból származó brit kézműves anyagokat újfajta tálalásban prezentálni, például a 250 éve működő Fox Brothers műhely speciális színátmenetes gyapjú szövetet készített. A műszerfal formájával és látványos hangulatvilágítással igyekeztek csökkenteni a képernyők túlsúlyát, a beltér díszei között 3D-nyomtatással készült titánium elemek is vannak.