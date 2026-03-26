Garantált a feltöltődés? – Toyota C-HR+ menetpróba

A Suzukival közös Urban Cruiser és a három éve kapható bZ4X közé érkezik a Toyota legújabb villanyautója, amely C-HR+ névvel igyekszik kihasználni az egyébként öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással kapható, kupés beütésű crossover sikerét. Műszaki alapjait az e-TNGA platform adja, látványos karosszériája pedig 4,52 méter hosszú, 1,87 méter és 1,59 méter magas. Bár hátul alacsony a tetővonala, nem utolsósorban a 2,75 méteres tengelytávolság jóvoltából hibrid rokonáénál jóval tágasabb az utastere, leghátul pedig 416 literes csomagtérnek marad hely.

Két motorral is elérhető a Toyota C-HR+

Így aztán szinglijárat helyett családi autóként is beválhat, a típusjelzés e téren valódi plusz jelent. Ami a műszaki tartalmat illeti, alapesetben az első kerekek hajtottak, az 57,7 kWh kapacitású akkumulátorral 167 lóerős a villanymotor, a szabványos hatótávolság 455 kilométer. Aki a nagyobb, 77 kWh kapacitású telepet választja, már 224 lóerős teljesítménnyel gazdálkodhat, a hatótáv pedig elérheti a 600 kilométert. Összkerékhajtású, 343 lóerős verzió jelenti a csúcsot, szintén 77 kWh kapacitású akkuval (525 km-es hatótávolság), és ez igen fürge is, hiszen 5,2 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-s tempóra.

Minden esetben ott trónol a műszerfal közepén egy 14 colos érintőképernyő, a fedélzeti rendszer pedig fejlett kapcsolódó szolgáltatásokat kínál, például távolról lehet követni a töltésfolyamatot. Sokan nagyra fogják értékelni, hogy nem mindent a „tabletről” kell intézni: a vezető elé is került egy kijelző, és a toyotások szép számban beépítettek fizikai gombokat, még rendes pontméteres hangerőszabályzó és klímavezérlő tárcsa is megtalálható. Természetesen indukciós töltő is megtalálható a fedélzeten, de a még bekapcsolt menetdinamikai rendszereknél is vad csúcsmodellben észnél kell lenni, könnyen el tud repülni pihenőhelyéről az okostelefon…

Kényelemben megadja a szükséges pluszt?

Amúgy az is élénkebb viselkedést eredményez a hibrid C-HR-hez képest, hogy a villanyautó karosszériája jóval merevebb, és alacsonyabbra került a tömegközéppontja. Mégsem mondható el, hogy a bZ4X-szel műszakilag közeli rokon modellnél a csak sportosság állna a középpontban, ugyanis az első ablakok dupla üvegezése, a lágyabb motortartó bakok és eltérő zajelnyelő anyagok mind-mind a komfortot növelik. Újrahangolták a felfüggesztést is eltérő rugókkal, lengéscsillapítókkal, szilentekkel és hátsó kanyarstabilizátorral, sokat dolgoztak az elektromos kormányszervón is. Mint a tesztvezetésen kiderült, jól kezeli az úthibákat a felfüggesztés.