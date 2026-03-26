autótesztToyota C-HR menetpróbacrossoverelektromos autók

Garantált a feltöltődés? – Toyota C-HR+ menetpróba

Nagyon sikeres Európában a látványos formájú hibrid C-HR, úgyhogy (némi kiegészítéssel) egy vadonatúj új villanyautó is megörökli a nevét, illetve számos stílusjegyét. Igazán különlegessé azonban kellemes vezethetősége és nagyvonalú, de feltételekhez kötött akkugaranciája teszi. Lássuk a részleteket, az árat is beleértve!

Lővei Gergely
2026. 03. 26. 14:20
Fotó: Toyota
A Suzukival közös Urban Cruiser és a három éve kapható bZ4X közé érkezik a Toyota legújabb villanyautója, amely C-HR+ névvel igyekszik kihasználni az egyébként öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással kapható, kupés beütésű crossover sikerét. Műszaki alapjait az e-TNGA platform adja, látványos karosszériája pedig 4,52 méter hosszú, 1,87 méter és 1,59 méter magas. Bár hátul alacsony a tetővonala, nem utolsósorban a 2,75 méteres tengelytávolság jóvoltából hibrid rokonáénál jóval tágasabb az utastere, leghátul pedig 416 literes csomagtérnek marad hely.

Fotó: Lővei Gergely

Két motorral is elérhető a Toyota C-HR+

Így aztán szinglijárat helyett családi autóként is beválhat, a típusjelzés e téren valódi plusz jelent. Ami a műszaki tartalmat illeti, alapesetben az első kerekek hajtottak, az 57,7 kWh kapacitású akkumulátorral 167 lóerős a villanymotor, a szabványos hatótávolság 455 kilométer. Aki a nagyobb, 77 kWh kapacitású telepet választja, már 224 lóerős teljesítménnyel gazdálkodhat, a hatótáv pedig elérheti a 600 kilométert. Összkerékhajtású, 343 lóerős verzió jelenti a csúcsot, szintén 77 kWh kapacitású akkuval (525 km-es hatótávolság), és ez igen fürge is, hiszen 5,2 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-s tempóra.

Fotó: Toyota

Minden esetben ott trónol a műszerfal közepén egy 14 colos érintőképernyő, a fedélzeti rendszer pedig fejlett kapcsolódó szolgáltatásokat kínál, például távolról lehet követni a töltésfolyamatot. Sokan nagyra fogják értékelni, hogy nem mindent a „tabletről” kell intézni: a vezető elé is került egy kijelző, és a toyotások szép számban beépítettek fizikai gombokat, még rendes pontméteres hangerőszabályzó és klímavezérlő tárcsa is megtalálható. Természetesen indukciós töltő is megtalálható a fedélzeten, de a még bekapcsolt menetdinamikai rendszereknél is vad csúcsmodellben észnél kell lenni, könnyen el tud repülni pihenőhelyéről az okostelefon…

Fotó: Toyota

Kényelemben megadja a szükséges pluszt?

Amúgy az is élénkebb viselkedést eredményez a hibrid C-HR-hez képest, hogy a villanyautó karosszériája jóval merevebb, és alacsonyabbra került a tömegközéppontja. Mégsem mondható el, hogy a bZ4X-szel műszakilag közeli rokon modellnél a csak sportosság állna a középpontban, ugyanis az első ablakok dupla üvegezése, a lágyabb motortartó bakok és eltérő zajelnyelő anyagok mind-mind a komfortot növelik. Újrahangolták a felfüggesztést is eltérő rugókkal, lengéscsillapítókkal, szilentekkel és hátsó kanyarstabilizátorral, sokat dolgoztak az elektromos kormányszervón is. Mint a tesztvezetésen kiderült, jól kezeli az úthibákat a felfüggesztés.

Fotó: Toyota

Emellett könnyen terelgethető az autó a kanyarokban – érezni ugyan a nagy tömeget, de a finom motorszabályozással (akár kikapcsolt kipörgésgátlónál is) jól lehet kigyorsítani a fordulókból. Szórakoztató ugyan a kétmotoros csúcsmodell, melynél a VIP-csomag része lehet a JBL hifi és az üvegtető, de akciósan is 19,39 millió forintról indul az ára, miközben a kis akkus alapmodell már 14,99 milliótól elérhető. Úgy számol az importőr, hogy a középső, azaz 224 lóerős és 77 kWh-s akkus változat lesz a legnépszerűbb – azt pedig meglátjuk, hogy megközelíti-e az új villanyautó-hibridek sikerét.

Különleges akkugarancia, apró betűs résszel

Nagyvonalú, akár összesen tízéves korig vagy egymillió kilométerig meghosszabbítható garanciát adnak a C-HR legdrágább alkatrészére. Ennek azonban feltétele az akkumulátor évenkénti állapotfelmérése (11 900 Ft), a hosszabbítás 1 év /15 000 km-es lépésekben történik. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
