Letartóztatták a Váci úti ámokfutót, videón a pénteki halálos baleset rekonstrukciója

Május 13-ig rendelték el a férfi letartóztatását, akit halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével gyanúsítanak. A megalapozott gyanú szerint a külföldi állampolgárságú férfi április 10-én, pénteken késő este több mint 600 lóerős Audi RS7 Sportback típusú autójával a Váci úti felüljárón a megengedett sebességet jelentősen túllépve közlekedett, a záróvonalat szándékosan átlépve átment a szemközti forgalmi sávba, és így előzte meg az előtte haladó gépjárműveket. Ezután két, vele azonos irányban, szabályosan haladó autóval ütközött, majd elvesztette az irányítást a járműve felett, és átsodródott a szemközti sávba, ahol ismét egy szabályosan közlekedő járművel ütközött.

Fotó: Police.hu

Az ütközés következtében a vétlen sofőr Toyota Corolla Cross típusú autója a szalagkorlátot áttörve a felüljáróról az az alatti füves területre zuhant, vezetője a helyszínen meghalt - írták. Egy igazságügyi szakértő számítógépen rekonstruálta a balesetet, az animáció a beágyazott videón megtekinthető.

A gyanúsított ezt követően – a négy utast szállító személyautójával – egy másik járművel is ütközött. A török állampolgárságú férfi autójának férfi utasa a kórházba szállítás közben életét vesztette, női utasai könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A törvényszék közölte: a terhelt cselekménye bizonyítottság esetén halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megállapítására lehet alkalmas, és 5-től 10 évig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyének megakadályozása miatt indítványozta a terhelt letartóztatását.

Jelenleg ideiglenes tartózkodási engedéllyel van Magyarországon az Audi sofőrje. Büntetett előéletű, korábban szintén közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt vonták felelősségre, és több alkalommal követett el közlekedési szabálysértést is.

Egy több mint 500 lóerős BMW M3-as is belekeveredett a balesetbe, feltehetően ezzel is versenyeztek

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája megállapította, hogy a férfi esetében fennáll a büntetőjogi felelősség elkerülése, a szökés és az elrejtőzés veszélye, továbbá előélete alapján feltételezhető a bűnismétlés is, így a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag a gyanúsított letartóztatásával biztosíthatók. A férfi 30 millió forintot ajánlott fel óvadék gyanánt, hogy szabadlábra kerülhessen, ám ezt elutasították.