Letartóztatták a Váci úti ámokfutót, videón a pénteki halálos baleset rekonstrukciója

Május 13-ig rendelték el a férfi letartóztatását, akit halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével gyanúsítanak. A megalapozott gyanú szerint a külföldi állampolgárságú férfi április 10-én, pénteken késő este több mint 600 lóerős Audi RS7 Sportback típusú autójával a Váci úti felüljárón a megengedett sebességet jelentősen túllépve közlekedett, a záróvonalat szándékosan átlépve átment a szemközti forgalmi sávba, és így előzte meg az előtte haladó gépjárműveket. Ezután két, vele azonos irányban, szabályosan haladó autóval ütközött, majd elvesztette az irányítást a járműve felett, és átsodródott a szemközti sávba, ahol ismét egy szabályosan közlekedő járművel ütközött.
Az ütközés következtében a vétlen sofőr Toyota Corolla Cross típusú autója a szalagkorlátot áttörve a felüljáróról az az alatti füves területre zuhant, vezetője a helyszínen meghalt - írták. Egy igazságügyi szakértő számítógépen rekonstruálta a balesetet, az animáció a beágyazott videón megtekinthető.
A gyanúsított ezt követően – a négy utast szállító személyautójával – egy másik járművel is ütközött. A török állampolgárságú férfi autójának férfi utasa a kórházba szállítás közben életét vesztette, női utasai könnyebb sérüléseket szenvedtek.
A törvényszék közölte: a terhelt cselekménye bizonyítottság esetén halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megállapítására lehet alkalmas, és 5-től 10 évig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyének megakadályozása miatt indítványozta a terhelt letartóztatását.
Jelenleg ideiglenes tartózkodási engedéllyel van Magyarországon az Audi sofőrje. Büntetett előéletű, korábban szintén közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt vonták felelősségre, és több alkalommal követett el közlekedési szabálysértést is.
A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája megállapította, hogy a férfi esetében fennáll a büntetőjogi felelősség elkerülése, a szökés és az elrejtőzés veszélye, továbbá előélete alapján feltételezhető a bűnismétlés is, így a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag a gyanúsított letartóztatásával biztosíthatók. A férfi 30 millió forintot ajánlott fel óvadék gyanánt, hogy szabadlábra kerülhessen, ám ezt elutasították.
