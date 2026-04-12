Főügyészség: tíz évet is kaphat a török férfi, aki a Váci úti felüljárón okozott halálos balesetet

Halált okozó közúti veszélyeztetés megalapozott gyanúja miatt indítványozta a Fővárosi Főügyészség annak a 25 éves török férfinak a letartóztatását, aki péntek este a Váci úti felüljárónál halálos balesetet okozott – közölték.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 12. 15:27
Összeroncsolódott személygépkocsi Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében lévő felüljárón 2026. április 11-én. A Göncz Árpád városközpontnál lévő felüljárón öt autó ütközött, a balesetben az egyik jármű lezuhant a felüljáróról. A helyszínen egy ember meghalt, egy másik a kórházba szállítása közben hunyt el, négyen megsérültek. Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI
A megalapozott gyanú szerint a férfi pénteken a késő esti órákban Budapest XIII. kerületében, a Váci úton a Róbert Károly körúti kereszteződésben lévő felüljárón jelentős gyorshajtással haladt a Dózsa György út irányába, és szándékosan átlépve a záróvonalat átment a szemközti forgalmi sávba, azért, hogy több, előtte közlekedő járművet megelőzzön – részletezi az esetet a a Fővárosi Főügyészség közleménye. 

Ezután a szembejövő forgalom miatt a kocsit jobbra, a külső forgalmi sáv felé kormányozta, miközben egymás után nekiütközött két, vele azonos irányba közlekedő autónak, elvesztette kocsija felett az irányítást, és a szemközti sávban összeütközött egy szabályosan érkező személygépkocsival, amely a szalagkorlátot áttörve a felüljáróról lezuhant. A török sofőr ezután még egy autónak nekiment, majd járművét csak a szalagkorlát állította meg.

A baleset miatt a lezuhant kocsi sofőrje a helyszínen meghalt, a török férfi egyik utasa pedig a kórházban vesztette életét.

Jelezték, hogy a rendőrség a vétkes sofőrt őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki halált okozó közúti veszélyeztetés bűntette miatt.

A Fővárosi Főügyészség indítványt tett az 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatására, és azt írták, hogy vele szemben csak a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése alkalmas a szökés, elrejtőzés veszélyének kiküszöbölésére.

Indoklásul közölték, hogy a gyanúsított a gépjárművel való közlekedése közben felelőtlen és szándékosan veszélyeztető magatartást tanúsított, amely a személyi körülményeit is figyelembe véve a bűnismétlés veszélyét is megalapozza. A letartóztatás alkalmazása ennek kizárására is szükséges az ügyészség szerint. A gyanúsított letartóztatásáról a nyomozási bíró várhatóan hétfőn dönt.

