A megalapozott gyanú szerint a férfi pénteken a késő esti órákban Budapest XIII. kerületében, a Váci úton a Róbert Károly körúti kereszteződésben lévő felüljárón jelentős gyorshajtással haladt a Dózsa György út irányába, és szándékosan átlépve a záróvonalat átment a szemközti forgalmi sávba, azért, hogy több, előtte közlekedő járművet megelőzzön – részletezi az esetet a a Fővárosi Főügyészség közleménye.
Főügyészség: tíz évet is kaphat a török férfi, aki a Váci úti felüljárón okozott halálos balesetet
Halált okozó közúti veszélyeztetés megalapozott gyanúja miatt indítványozta a Fővárosi Főügyészség annak a 25 éves török férfinak a letartóztatását, aki péntek este a Váci úti felüljárónál halálos balesetet okozott – közölték.
Ezután a szembejövő forgalom miatt a kocsit jobbra, a külső forgalmi sáv felé kormányozta, miközben egymás után nekiütközött két, vele azonos irányba közlekedő autónak, elvesztette kocsija felett az irányítást, és a szemközti sávban összeütközött egy szabályosan érkező személygépkocsival, amely a szalagkorlátot áttörve a felüljáróról lezuhant. A török sofőr ezután még egy autónak nekiment, majd járművét csak a szalagkorlát állította meg.
A baleset miatt a lezuhant kocsi sofőrje a helyszínen meghalt, a török férfi egyik utasa pedig a kórházban vesztette életét.
További Belföld híreink
Jelezték, hogy a rendőrség a vétkes sofőrt őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki halált okozó közúti veszélyeztetés bűntette miatt.
A Fővárosi Főügyészség indítványt tett az 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatására, és azt írták, hogy vele szemben csak a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése alkalmas a szökés, elrejtőzés veszélyének kiküszöbölésére.
Indoklásul közölték, hogy a gyanúsított a gépjárművel való közlekedése közben felelőtlen és szándékosan veszélyeztető magatartást tanúsított, amely a személyi körülményeit is figyelembe véve a bűnismétlés veszélyét is megalapozza. A letartóztatás alkalmazása ennek kizárására is szükséges az ügyészség szerint. A gyanúsított letartóztatásáról a nyomozási bíró várhatóan hétfőn dönt.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!