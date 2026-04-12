Várhatóan este nyolctól jönnek a választási eredmények

A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este nyolc órától kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését.

A vasárnapi választások előzetes eredményeit a szavazás lezárását követően, a www.valasztas.hu oldalon teszik közzé, tízpercenkénti frissítéssel.

A szavazatszámláló bizottságok először az egyéni jelöltekre leadott szavazatokat számlálják meg,

ezt az országos pártlistás szavazatok követik, majd a nemzetiségi listákra leadott szavazatok.

A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvvezetője a szavazatok összeszámlálásának eredményét haladéktalanul továbbítja a helyi választási irodához, amely rögzíti azokat az informatikai rendszerben. Így tehát először az egyéni választókerületi választások eredményei kerülnek fel az NVI internetes tájékoztató oldalára, a www.valasztas.hu-ra.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálása után megállapítja a választás szavazóköri eredményét, a szavazatok összeszámlálásáról és a szavazóköri eredmény megállapításáról jegyzőkönyvet állít ki.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) pedig vasárnap este hét órakor kezdi meg az országgyűlési választásra hozzájuk eddig beérkezett csaknem 232 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését.

Szkennelésre a kézi számolást megelőzően azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI ezek eredményét is közzéteszi a www.valasztas.hu oldalon vasárnap este.

Az átjelentkezéssel leadott szavazatok „bevárása” miatt azonban a választás egyéni választókerületi eredményeit legkésőbb jövő szombaton – amennyiben a jelöltek között száz vagy annál kisebb a különbség, és érkezett újraszámlálásra vonatkozó igény, akkor hétfőn – kell megállapítaniuk az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak, addig csak előzetes eredményekről lehet beszélni.