Érdekes, ugye? Én is annak találtam, annak ellenére, hogy fogalmam sincs, mi az a petajoule. De annyit sikerült megértenem, hogy „egy négyzetméterrel kevesebb beton fél napnyi légkondis hűtést hozna a környezetnek éves szinten”, továbbá azt is, hogy „Magyarországon napi 11-13 focipályányi terület tűnik el a természetes körforgásból.”

Riasztó.

És akkor lássuk a többit!

A kormány 600 darab, körülbelül 199 méter magas szélerőművet akar telepíteni az országba. Ehhez kb. 540.000 köbméter körüli betonra lesz szükség. Ez 756 focipályányi terület, 10 cm vastag betonaljzattal számolva.

Fenti információt egy barátomtól kaptam, s mert ő sem energetikai szakértő, hát utána néztem a dolognak, és segítségül hívtam a mesterséges intelligenciát.

Először ezt a választ kaptam a kérdésemre:

„A kormány valóban nagyszabású szélenergia-fejlesztési programot tervez 2030-ig. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése alapján a cél a jelenlegi kapacitás tízszeresére, mintegy 4000 megawattra (4 GW) növelése, ami szakértői becslések szerint nagyságrendileg 600 új széltorony felállítását jelenti.”

Nos, akkor az eleje stimmel.

Ezután megkérdeztem őfelségét, AI-t, mennyi beton kell egy szélerőmű felállításához. Ezt válaszolta:

„Egy modern, szárazföldi (onshore) kereskedelmi méretű szélerőmű alapzatához általában 350 és 1000 köbméter közötti vasbetonra van szükség. A pontos mennyiség nagyban függ az erőmű teljesítményétől, a torony magasságától és a helyi talaj adottságaitól.

Egy modern, csúcskategóriás, nagy teljesítményű (14–15 MW körüli) szélerőmű teljes magassága a talajtól a legfelső lapátcsúcsig eléri a 250–280 métert. Maga a beton- vagy acéltorony általában 130–150 méter magas, a rotor átmérője pedig önmagában 220–240 méteres.

Főbb méretek és adatok

Teljes magasság: 250–280 méter (a legmagasabb pont a forgó lapát csúcsa).