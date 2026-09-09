Négyest kapott a gyerek, hívd az ügyvédet!

Az efféle trükközés elvileg akár 2180 eurós büntetést vonhatna maga után, de egyrészt ki az, akinek nem érne meg ennyit csemetéjének jövője, másrészt nem házmesterek országa az, hogy feljelentgessék egymást – noha egyébként egy bécsi egyetem kifejezetten feltérképezte, milyen szépen összpontosulnak a bejelentett lakcímek egyes jobb nevű általános iskolák környékén.

A lap ugyanakkor megszólaltatott egy gyermekét egyedül nevelő anyukát, aki nem akart csalni, ezért inkább havi 500 eurót fizet egy magán általános iskoláért, amely ráadásul jó messze van otthonuktól. De muszáj volt: az iskola, amelyiket a lakóhelyük alapján a gyereknek kidobta a gép, szóba se jöhetett – egyrészt ott nincs(!) napközi, másrészt „a többségében konzervatív muszlim családokból érkező diákok között az ő gyereke lett volna az osztályban az egyetlen, akinek a német az első nyelve, és aki baloldali-alternatív körökből származik” (az 500 eurós magániskolában azonban ezek szerint nem ő az egyetlen ilyen hátterű).

Amikor a baloldali-alternatív nő találkozik a rögvalósággal, és sikítva menekül a kapitalizmus karjaiba.

De mi van akkor, ha ott ül a gyerek a megfelelő iskola negyedik osztályában, és bekap egy ausztriai kettest, azaz egy magyar számítás szerinti négyest? Dráma. „Magán középiskolát nem engedhetünk meg magunknak, a legközelebbi gimnázium pedig csak kitűnőket fogad” – panaszkodik egy anyuka; ráadásul jelentkezni csak egyetlen(!) állami iskolába lehet. Ezért aztán az agresszívebbje nem is bízza a véletlenre: a Profil szerint egyes általános iskolákban mára teljesen szokványos, hogy jogászok járnak ki-be az ajtón; ha ugyanis becsúszik egy rosszabb jegy, már megy is a család ügyvédjének levele az iskolába, tisztázandó a helyzetet.

Hát az egyházi sulik? Ausztriában biztosan befogadóbbak, mint itthon! – érkezhetne az előítéleteken alapuló mentőkérdés, csakhogy a Profil cikke e tekintetben is kijózanít: a bécsi főegyházmegye például 25 iskolát tart fenn, általánost, középiskolát és gimnáziumot egybeszámítva. Muszlim és vallástalan diákokat is fogadnak, ez tény; csakhogy ezek a katolikus iskolák mind fizetősek, ami akár havi 600 eurós tandíjat is jelent (szociális díjszabás a nyomorgóknak jár). Cserébe a túljelentkezés ezzel együtt is simán ötszörös, az általános iskoláikban is, ami szintén kevéssé segíti elő a sima bejutást („akadnak, akik akkorát csalódnak, hogy az egyházból is ki akarnak lépni”).

De milyen mázli, hogy nekik nem volt Orbánjuk: így ők migránsokat is kaptak, plusz személyesen korrumpálódhatnak egy kis lakcímcsalással vagy tanárfenyegetéssel, vagy alternatívaként vállalhatják az anyagi vonzatokat, ha meg kívánják védeni gyermekeiket a közoktatás no-go zónának érzékelt szegmenseitől.

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