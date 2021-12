Az idei adventben is várják az adományokat a karitatív szervezetek

Családokat, időseket, egyedülállókat szeretne segíteni a Katolikus Karitász ebben az évben is adventi segélyakciójával, hogy ne üres asztalnál kelljen megélni a karácsonyt – erről a szervezet közleményben tájékoztatta lapunkat. A Katolikus Karitász november 22-én indította el a Tárjátok ki a szíveteket! országos segélyprogram-sorozatát. Az adventi adománygyűjtésnek idén is kettős célja van: ünneppé tenni a karácsonyt és könnyebbé tenni a hétköznapok terheit a nélkülözőknek. Az egészen karácsonyig tartó országos akcióba több módon is be lehet kapcsolódni. A 1356-os adományvonalon egy hívással ötszáz forinttal támogathatják a segélyszervezet rászoruló családokért végzett munkáját. Online adományozással a www.karitasz.hu oldalon keresztül élhetnek a támogatók, de banki átutalással is adhatnak hozzájárulást.

Szolidaritási akció a szegényekért

Idén is elindul az Angyalbatyu ajándékgyűjtés, amelyben nehéz sorsú gyermekeknek lehet ajándékot készíteni és leadni valamelyik gyűjtőponton. Az ajándékokat az önkéntesek juttatják el karácsony előtt a családokhoz. A készítés módja és a gyűjtőpontok listája a www.angyalbatyu.hu oldalon található. Kiemelték továbbá, hogy az Egymillió csillag a szegényekért szolidaritási akció egy héten keresztül hívja majd fel a figyelmet a szegény családok helyzetére december 5. és 12. között.

– Hazánkban több mint kétszáz településen ragyognak majd fel a gyertyák fényei templomok előtt, adventi vásárokban, főtereken közös gyertyagyújtásra, adományozásra hívva a járókelőket – hangsúlyozták.

Hozzátették: számos helyen osztanak egész télen meleg ételt hajléktalanoknak és krízishelyzetben élőknek. Őket szükség estén kályhával és tüzelővel támogatják, hogy meleg otthonuk legyen a tél folyamán.

Változatos módon várják a felajánlásokat

November 28-án, advent első vasárnapján hirdette meg ünnepélyes keretek között 26. Országos Adventi Pénzadománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet. Kiemelték, hogy a jól ismert szeretet.éhség. mézeskalácsszív és a felhívás jelmondata a járványhelyzet miatt különösen is nagy jelentőségű gyűjtés céljait foglalja össze: „Ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek!”

A szervezet országos akciójához többféleképpen lehet csatlakozni: a 1353-as adományvonalon hívásonként, illetve sms-enként 250 forintot lehet adományozni. Aki rendelkezik bankkártyával, a www.segelyszervezet.hu oldalon egyszerűen és biztonságosan adakozhat, de természetesen továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon is.

A segélyszervezetnek az Adventi ünnep a bazilikánál rendezvénysorozat helyszínén felállított Adománypontjában is lehet segíteni, itt önkéntesek fogadják a pénzadományt a látogatóktól. A helyszínen lehetőség nyílik megismerkedni az Ökumenikus Segélyszervezet munkájával, az adományboltban pedig az intézményekben készített ajándéktárgyak vásárlásával bárki segíthet. Emellett az ország bármelyik Tesco áruházában 250 forintos adománykuponok vásárlásával, illetve a nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokba dobott vagy csekken felajánlott adománnyal is lehet támogatni az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját. Az Erkel Színház előtt az Opera által szervezett Diótörő-fesztiválon árusított forralt bor és más finomságok árával is lehet támogatni a kitűzött célokat. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén is várja mindazok jelentkezését az [email protected] címen, akik szívesen segítik az adománygyűjtést.

Figyeljünk a környezetünkben élőkre!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a karácsonyi készület idején idős, beteg, hajléktalan emberek és a legszegényebb településeken élő családok számára szervez adománygyűjtéseket együttműködő partnereivel, hogy a rászorulónak szebbé tegye az ünnepet. December 6-ig zajlik az ország összes általános iskolájában a MosolyManók (www.mosolymanok.hu) akció, amelyben hatodik éve iskolás gyerekek készíthetnek karácsonyi ajándékot rászoruló társaiknak. December 16. és 21. között rendezi meg 25. alkalommal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Spar áruházaiban az ország legnagyobb tartósélelmiszer-gyűjtését, az Adni öröm! akciót, amelyben évről évre vásárlók tízezrei érezhetik át a jó cselekedet és az önzetlenség örömét.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei a felajánlott adományokból csomagokat készítenek, amelyeket még karácsony előtt eljuttatnak a rászoruló embereknek. A gyűjtés részleteiről a www.adniorom.hu oldalon olvashatnak.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál az adományokat a szervezet munkatársai személyesen, a legtöbb esetben házhoz szállítva adják át. A rászorulók listáját az ünnepek előtt összeállítják, amely kiegészül a krízishelyzetben a szervezethez fordulókkal. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az ember számára a legnagyobb lehetőség és ajándék a másik ember. Ezért a Máltai Szeretetszolgálat arra biztatja a segíteni vágyókat, hogy kezdjék a közelben. Fordítsanak figyelmet a szomszédban élő idősekre, az utca végén lakó nagycsaládosokra, a hajléktalan emberekre, akikkel rendszeresen találkoznak.

Borítókép: Archív fotó a Katolikus Karitász devecseri segélyközpontjáról (Fotó: MTI/Nagy Lajos)