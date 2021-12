Az új szupermutáns hazánkat sem fogja elkerülni

A koronavírus-kutatási akciócsoport vezetője ugyanakkor hangsúlyozta: ez nem azt jelenti, hogy tömeges fertőzést is fog okozni, ha időben lépnek és vizsgálják a vírusok szerkezetét. A szakember továbbá rámutatott, hogy

előre meg lehetett jósolni, hogy azokon a területeken fog kialakulni egy ilyen súlyos és több régiót érintő mutáció, ahol alacsony az átoltottság, tehát a vírus tulajdonképpen korlátlanul tud replikálódni. Ez is történt

– fogalmazott.

Jakab Ferenc az ATV műsorában reagált arra az oltástagadók között terjedő kérdésre is, hogy miért oltanak a koronavírus okozta betegség ellen a járvány közepén. A virológus professzor ennek kapcsán megerősítette: vannak olyan vírusok, amelyek esetében nem szabad oltani, ha előtte vagy utána valószínűsíthető a fertőzés, a koronavírus azonban nem ilyen.

A koronavírus-kutatási akciócsoport vezetője végül megismételte: a leghatékonyabb fegyver a vírus ellen a védőoltás. Ennek a beadatásával, a maszkhordással és a távolságtartással lehet véget vetni a járványnak. Hozzátette: fel kell zárkóztatni a fejlődő országokat is, mert amíg náluk azt az átoltottsági szintet nem érjük el, mindig újabb és újabb variánsok fognak megérkezni.

WHO: Az omikron magas kockázatot jelent

Az új típusú koronavírus omikron nevű variánsa világszerte nagyon magas kockázatot jelenthet, egyes térségekben súlyos következményekkel járhat – közölte hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO), kiemelve: a beoltott népességen belül várhatóan csak enyhe tünetekkel járó megbetegedést okoz majd. Hétfőn kiadott dokumentumában a WHO közölte: az omikron a mai napig egyetlen halálos áldozatot nem követelt, azonban felhívták a figyelmet, hogy egyelőre bizonytalanság övezi, hogy az új vírusváltozat mennyire fertőző és milyen gyorsan terjedhet. A szervezet ezért szerte a világon azt javasolta az egészségügyi hatóságoknak, hogy gyorsítsák fel a veszélyeztetett csoportok beoltását. Az omikron variánsban a szakemberek eddig nem tapasztalt mennyiségű tüskemutációt fedeztek fel. További kutatásokra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön: mennyire hatástalanok, vagy hatásosak az eddig alkalmazott oltóanyagok az omikron ellen. A WHO a következő hetekben várja az erre vonatkozó adatok beérkezését.