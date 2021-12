Egyetemi szintre emelik a családkutatást

Együttműködési megállapodást kötött a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (KINCS) a Károli Gáspár Református Egyetemmel.

A dokumentum mai, ünnepélyes aláírása előtt Zsigó Róbert családokért felelős parlamenti államtitkár elmondta, hogy a KINCS feladata a családkutatások lefolytatása, valamint a család és a gazdaság metszéspontjának a korszerű vizsgálata. Ez a munka folytatódhat az egyetemmel való összefogás után. A politikus Kölcseyt idézve arról beszélt, hogy az összefogás erejét nem tudja más helyettesíteni, az intézet és az egyetem együttműködése is ebből az erőből táplálkozik majd reményei szerint. Az államtitkár azt is elmondta, hogy

az együttműködés része egy gyakornoki program is, ami a károlis hallgatóknak nyílik meg.

Zsigó Róbert azt reméli, hogy a programok növelni fogják az értékes és alkalmazható tudományos eredményeket a szociológia, azon belül is a családtudományok terén.

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke szerint a családtudományok érvényesülése az egyetemen is fontos, de nem csak tudományos együttműködésre számítanak. Mint mondta, értékazonosság is van az intézet és református egyetem között. Kiemelte, hogy az egyetemen tanít 2000 óta Bagdy Emőke pszichológus is, akivel a KINCS is együttműködik. Felidézte, hogy

a Károlin dolgozták ki a családi életre nevelés témájú iskolai tananyagot is, amely azóta része a Nemzeti alaptantervnek is.

Fűrész Tünde bejelentette, hogy jövőre Kopp Mária emlékévet tartanak, az általa vezetett intézet névadója születésének nyolcvanadik, halálának tizedik évfordulója kapcsán. A pszichiáterről elmondta, hogy ő hívta létre 2009-ben a Népesedési kerekasztalt, és ő is kutatta a magyarok lelkiállapotát, mely munkát a KINCS is igyekszik folytatni. A következő társadalmi lelkiállapot-felmérés eredményeit már elemzik az intézet munkatársai.

A Károli Gáspár Egyetem képviseletében a megállapodást Czine Ágnes rektori feladatokat ellátó rektorhelyettes írta alá. Köszöntőjében elmondta, hogy az egyetemen jelenleg is folyik családszocilógiai oktatás, valamint a szülői szerepeket is kutatják. A Pszichológiai Intézetben pedig elérhető egy baba–mama szoba is. Szerinte a keresztény szemléletmód fontos a családpolitikai döntések előkészítésében és meghozatalában is. Lentner Csaba közgazdász, aki a református egyetemen is oktat megbízott tanszékvezetőként, megemlítette, hogy fontos lesz megismertetni a hallgatókkal a családi kedvezmények rendszerét. Szerinte a témakört évfolyam-előadások, tudományos diákköri tevékenységek fókuszába kell állítani.

Sarjadjanak új gondolatok, folyjon aktív hallgatói, oktatói diskurzus a családpolitika témájában!

– fogalmazott Lentner.