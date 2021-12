Gulyás: Kövér László minden szavával egyetértek

Amit Kövér László elmondott, azzal jó szívvel azonosulhat nem csupán a kormányoldalon mindenki, hanem az ellenzéki oldalon is mindenki

– mondta el tegnap egy neki feltett kérdésre válaszolva Gulyás Gergely az Országgyűlésben. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a titkosszolgálatok Magyarország szuverenitását védik, és a magyar nemzeti érdeknek megfelelően kell, hogy eljárjanak. Erre utalva úgy fogalmazott;

Kövér László beszéde önmagáért beszél.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy nem titkos összejövetelen hangzott el a megszólalás, az alkalmon például korábbi szocialista miniszterek is részt vettek. Emlékeztetett: vannak olyan európai országok, ahol a titkosszolgálatok demokratikusan megválasztott pártokat megfigyelnek, de Magyarország nem tartozik közéjük. A miniszter szavai szerint a baloldali kormányok idején volt erre törekvés egyébként, és történt is ilyen,

az akkori megfigyelők és megfigyeltek most közös szövetségben, egymás között kell megvitassák ezt a kérdést.

A Pegasus-ügyet is beharangozó Direkt36 nevű portál még a hétvégén publikálta Kövér László házelnök egy tavaly elmondott beszédét, amely a titkosszolgálatok vezetői előtt hangzott el. A baloldali média a lehallgatásos történetet továbbépítve, a felszólalás egyes részeit kiragadva próbál hírt csinálni a házelnök szavaiból azzal a felütéssel, hogy Kövér az ellenzéket tartja a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatnak. Mint azt korábban a Magyar Nemzet is megírta, a házelnök nem erről beszélt, annyit vázolt fel, hogy politikailag végletesen megosztottá vált az ország, ez pedig szerinte kockázatot jelent.

Borítókép: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)