Hétfőn kezdődik az oltási akcióhét, az oltakozni vágyókat reggel és este hét óra között az ország 101 kórházában és szakrendelőjében várják – tájékoztatott az országos oltási munkacsoport vezetője a Kaposi Mór Oktató Kórháznál tartott tegnapi sajtótájékoztatón. György István a rendhagyó oltási akció kapcsán elmondta: a koronavírus delta variánsa ellen az oltás jelenti az egyetlen hatékony megoldást, az utóbbi hónapok során azonban csökkent az oltakozási kedv. A kormány ezért az országos oltási munkacsoport és a megyei oltási munkacsoportok, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) szervezésében november 22–28. között oltási akcióhetet hirdetett, ahol előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is várják az oltatlanokat, valamint az elmaradt második és a harmadik oltást igénylőket is.

Az időpontfoglalást azoknak javasolják, akik előzetesen már regisztráltak az Eeszt.gov.hu honlapon, így el tudják kerülni a sorban állást. Akik viszont enélkül érkeznek az oltópontokra, érkezési sorrendben fogják megkapni a koronavírus elleni vakcinát – részletezte az államtitkár. Hozzátette: az időpontfoglaló és az oltóhelyek az akcióhét után is nyitva lesznek, a hasonló intézkedésekről pedig az akcióhét tapasztalatai alapján fognak dönteni.

A hétfőn induló oltási akcióhéttel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a koronavirus.gov.hu is összefoglalta. Hangsúlyozták, a kórházak – különösen a fővárosban – megemelt kapacitással készülnek az oltási akcióhétre, az oltást végző kórházakról, szakrendelőkről pedig a koronavirus.gov.hu oldalon is lehet tájékozódni. A kormányzati portál tájékoztatása szerint az oltási akcióhét során a Szputnyik V kivételével mind az öt Magyarországon használatos oltóanyagtípus rendelkezésre áll, a legmegfelelőbb vakcina kiválasztásában az oltóorvosok tudnak segíteni.

Az oltásra érkezőket arra kérik, hogy a választott oltópontra a személyi igazolványukat és a TAJ-kártyájukat, a második és harmadik oltás esetén pedig a korábbi oltásokat igazoló dokumentumaikat, valamint az oltáshoz szükséges Hozzájárulási nyilatkozatot is vigyék magukkal. Emellett jelezték, hogy az oltakozás folyamatát az is meggyorsítja, ha az első oltásra érkezők a regisztrációs lapot is előkészítik.

A koronavirus.gov.hu végül arra is kitért, hogy az oltási akcióhéten a még oltatlan 12–17 éves gyermekek vakcinációjára is lehetőség van, ebben az esetben azonban a szülői kíséret is javasolt.

Borítókép: Oltáshoz készítik elő a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyagát (Fotó: MTI/Rosta Tibor)