Adatokkal trükközik a BKK

„Annyira kihasználatlanok a nagykörúti biciklisávok, hogy a BKK úgy próbálja igazolni Karácsony Gergely főpolgármester elhibázott döntését, hogy a statisztikában a kerékpárosok közé számítja, »aktív és mikromobilitási eszközhasználóként« a gyalogosokat is” – írta közösségi oldalán Wintelmantel Zsolt, Újpest korábbi, fideszes polgármestere.

Mint fogalmazott, a BKK úgy akarta az autós forgalom jelentéktelenségét bizonyítani, hogy egy diagramban ábrázolták a villamos forgalmával együtt, sőt a villamosról leszállt utasokat gyalogosként újra beszámították az összforgalom értékébe. A megdöbbentő adatspekulációról a Vezess.hu számolt be. Az internetes portál ugyanis maga is végzett egy egész napos mérést, megvizsgálták és két másodpercenként készülő fotókkal dokumentálták egy teljes és átlagos munkanap körúti forgalmát, melyből igen meglepő eredmény született.

Mindezek alapján, ha a körút két forgalmi sávját – egy kerékpáros és egy autós sávot – nézzük, akkor 6,2 százalék kerékpáros volt a 93,8 százalék autóval szemben. Az is megdöbbentő, hogy a kerékpárosok közel negyven százaléka futár volt, így ha őket leszámítjuk, akkor mindösszesen négy százalék a valóban kerékpárral közlekedők aránya. Ráadásul, ha azt vesszük alapul, hogy egy autóban átlagosan 1,7 ember utazik, akkor a kerékpárosok aránya nem sokkal több két százaléknál.

„Ha áthaladásmérő eszközzel mértük volna a két, párhuzamos körúti sáv forgalmát, akkor mindössze annyi információnk lenne, hogy a forgalmi sávban 10 890, míg a kerékpársávban 1099 áthaladást rögzített a műszer. Bő negyvenezer fényképet végignézve azt is meg tudjuk mondani, hogy a kerékpársávban a bicikliken kívül 144 motorkerékpár, 75 roller és három mentő-, két rendőrautó is előfordult, de ez még mind semmi, további 139-et is le lehet vonni az 1099-ből, mert ennyi szabálytalan autós is igénybe vette a bringasávot” – olvasható a portál elemzésében.