Így hat a minimálbér emelése a gyermekvédelemben fizetett juttatásokra

– Ötszörös pótlékemelés jön a gyermekvédelemben – számolt be róla mai posztjában közösségi oldalán Fülöp Attila. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális államtitkára leírta, hogy a már korábban bejelentett húszszázalékos ágazati béremelésen felül az úgynevezett „speciális otthoni pótlék” mértéke is megnő; bruttó tízezer forintról ötvenezerre. Erre a juttatásra jogosultak a speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális csoportjában, valamint a javítóintézetben foglalkoztatott nevelők, gyermekfelügyelők, gondozók, gyermekvédelmi asszisztensek. De mellettük például a szociális területen dolgozó pszichológusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, munkaoktatók, szakoktatók, orvosok, ápolónők, vagy éppen javítóintézetben foglalkoztatott utógondozók is kapják ezt a pótlékot.

Fülöp Attila bejegyzésében jelezte, hogy a húszszázalékos szociális béremelésre vonatkozó szabályok is megjelentek a Magyar Közlönyben. – A béremelés természetesen mindazok részére megtörténik, akik összevont szociális ágazati pótlékban részesülnek – rögzítette az államtitkár.

Mindezek mellett az úgynevezett különleges otthoni pótlékot is emelik, mértéke a pótlékalap legalább 25 százalékáról legalább 125 százalékára nő, ezzel bruttó ötezer forintról bruttó 25 000 forintra változik. Ez a fajta pótlék a fenn ismertetett dolgozók egy kisebb csoportjának jár.

A nevelőszülők ellátása is emelkedik

– A nevelőszülői hivatás 2014 óta számít foglalkoztatási jogviszonynak, ennek köszönhetően – a minimálbérhez igazítva – teljes körű egészség- és nyugdíjbiztosítás is kapcsolódik ehhez a foglalkoztatási formához – emlékeztetett bejegyzésében Fülöp Attila. Levezette; a nevelőszülő fizetése 3 elemből áll: alapdíjból, ez a mindenkori minimálbér 30 százaléka; ez jövőre csaknem tízezer forinttal nő, hatvanezer forintra. E mellé jön a kiegészítő díj; minden nevelőszülőnél elhelyezett gyermek és fiatal után gyermekenként, fiatalonként jár; mértéke a minimálbér 20 százaléka; 2022-től hétezer forinttal nő, 40 000 forintra. A harmadik elem a többletdíj; az előző díjakon felül, ha a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek speciális, különleges, vagy kettős szükségletű akkor jár gyermekenként; ennek összege 2022-től 14 000 forint lesz.

– Összességében tehát a nevelőszülők díjazása a jövő évtől 20 százalékkal emelkedik. A kormány döntései értelmében tehát a gyermekvédelemben dolgozók esetében is növekedni fog a jövedelem 2022-ben – vont mérleget az államtitkár.