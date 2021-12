Másfél milliárdos fejlesztés az országos kardiovaszkuláris intézetben

Újabb mérföldkőhöz érdekezett a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKVI) fejlesztése – hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere, megjegyezve: az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló beruházás által hazánk legnagyobb felnőtt és gyermek szív-és érbetegeket ellátó intézménye még magasabb színvonalon fogja ellátni a feladatait. Kásler Miklós tájékoztatása szerint az intézményben több mint 1200 négyzetméteren, másfél milliárd forint értékben átépítések és építészeti korszerűsítések valósulnak meg. A fejlesztés keretében a GOKVI Gyerekház gyermekambulanciájának földszintjén új MR és CT elhelyezéséhez szükséges helyiség, a felnőttházban új két ágyas intenzív blokk, két új érsebészeti műtő, valamint egy új DSA és egy új Pacemaker műtő kialakítására nyílt lehetőség – rögzítette a tárcavezető. Hozzátette, a Gyermekház szakambulanciája már 2021 tavaszán átadásra került, a kórházba pedig megérkezett a 184 millió forintos DSA és a 438 millió forint értékű MRI berendezés, most pedig megtörtént a DSA és a Pacemaker műtő helyének kialakítása is.

Az orvos-miniszter arra is kitért, hogy az intézményben megvalósult fejlesztéseknek a koronavírus-járvány is aktualitást ad, ugyanis a szaktárca által kezdeményezett vizsgálat – amelyik a koronavírus-fertőzöttség és elhalálozás, valamint a társbetegségek összefüggését járta körül – rámutatott: a betegség súlyos klinikai lefolyásának legfőbb rizikófaktorai között a stroke, a krónikus tüdőbetegségek, a szívinfarktus, és a szívelégtelenség is szerepel. Ezeknek a társbetegségeknek a jelenléte ráadásul az elhalálozás rizikóját is a négyszeresére emeli – figyelmeztetett Kásler Miklós.

A miniszter beszédét követően Andréka Péter rámutatott: a kormány által támogatott beruházás keretében egy olyan fejlesztésre nyílt mód, amivel az intézet még közelebb került a fejlett világ kardiovaszkuláris centrumaihoz. A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója elmondta: a beruházás keretében két olyan katéteres labor került átadásra, amelyek közül az egyik egy DSA–labor, ahol a szív koszorúsereken kívüli betegségeinek gyógyításával, és a perifériás érszűkület tágításával foglalkoznak. A másik elektrofiziológiai laborban pedig a szív elektromos vezetőrendszerével, különböző ritmuszavarok kezelésével, és a pacemaker-terápiás eszközök beültetésével foglalkoznak. Andréka Péter továbbá kiemelte: az új műtők megnyitásával lényegesen több beavatkozás valósulhat meg, így a kialakult várólistákat is sikerül csökkenteni.

Borítókép: Az Egészséges Budapest Program keretében kialakított műtő (Fotó: Emberi Erőforrások Minisztériuma)