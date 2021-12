Megújult a bajnai Sándor–Metternich-kastélyegyüttes + galéria

A középkori alapokon álló barokk, majd klasszicista stílusban kiépített egykori főnemesi rezidencia bemutatását célzó munkálatok kiemelkedő gondossággal és magas minőséggel történtek. A főépület építési munkái során megújultak a nyílászárók, helyreállították a belső tereket, padlózatokat, de a gépészeti és elektromos rendszereket is megújították. A hazánkban és Európában is különleges barokk-klasszicista falfestéseket és mennyezetfreskókat egyes részeken restaurálták és bemutatják. A fejlesztés egyik érdekessége, hogy visszahelyezezték az emeleti Raffaello-teremben a páratlan szépségű, Sanquirico-tervezte mennyezeti falképegyüttest.

A pazar festmény csaknem negyvenéves gondos megőrzés után született újjá és került vissza eredeti helyére.

A főépület földszintjén látogatható lett a felújított kastélykápolna, valamint egy barokk falképrészletekben gazdag teremben kapott helyet a kávézó és az ajándékbolt. A mellékszárnyban vizesblokkokat és egyéb kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki. A kastély és parkja – Budapest közelségének köszönhetően – kiváló rendezvényhelyszínként is funkcionál majd.

A kastélypark megújítása a történeti elemek megőrzésének a céljával természetvédelmi szempontok alapján történt, így a park az egykori tájképi kert hangulatát idézi, amelyet gyalogosan járhatnak be a látogatók. A kastélyparkban a tematikához kapcsolódó játszótér, landart alkotások, fotópontok és pihenőhelyek kínálnak kikapcsolódást minden korosztálynak.

A bajnai kastélyhoz szervesen kapcsolódó Hősök tere felújítása konzorciumi együttműködési megállapodás (Bajna önkormányzata és NÖF Nonprofit Kft.) szerint készült el. A tér fontos szerepet tölt be a település központjaként a kastély szomszédságában, és alapját képezi a látogatók kastélyhoz jutásában: a közösségi tér a sikeres beruházás után pihenőbútorokkal, friss burkolattal, parkosított részekkel, rendezett parkolási lehetőséggel várja a bajnai kastélyhoz ellátogatókat.

Icomos-díjas felújítás

Az Icomos (Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa) nemzetközi szakmai szervezet magyar nemzeti bizottságának célja, hogy előmozdítsa és segítse a műemlékek és műemlékhelyszínek megőrzését, bemutatását, méltó, fenntartható használatát. Az Icomos magyar nemzeti bizottsága a nemzetközi szervezet egyik legnagyobb taglétszámú tagszervezete, amelynek tagjai a magyar műemlékvédelem meghatározó szakemberei. A bizottság minden évben Icomos-díjjal ismeri el a magas színvonalú műemléki felújításokat. A „kiemelkedő és példamutató módon megvalósított, szakszerű és gondos felújításnak, képzőművészeti értékei restaurálásának, az épülethez illő közösségi hasznosításának” elismerésére 2021-ben a bajnai Sándor–Metternich-kastély felújítása Icomos-díjat kapott.

Interaktív kiállítás

A kastély főépületében kapott helyet a mozgalmas életű Ördöglovast, azaz gróf Sándor Móricot és lányát, a divatdiktátor Sándor Paulina grófnőt bemutató kiállítás. A modern, élményközpontú tárlat e két színes egyéniség életpályájával ismertet meg történetmesélés, és interaktív, szimulációs eszközök segítségével. Visual guide-on 3D-s és kiterjesztett valóságon alapuló rekonstrukciók segítségével, élményszerűen jelenítették meg az épület történetét.

A gyerekeknek külön eszközök és kiállítási tartalom segítségével válik befogadhatóvá a kastélyok világa.

A tárlaton a földszinten a kastély történetébe nyerhet betekintést a látogató, amint XIX. századi pompájában a Sándor–Metternich család nevezetes tagjainak adott otthont, de látványos kiállítási elem az épület háborút követő korszakának bemutatása is.

Az emeleti termek két szárnya bemutatja Móric gróf és lánya életének meghatározó eseményeit, kiemelve a lovas sportot, vadászatot és a korabeli divatvilágot – olvasható a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. közleményében.

Történelem: A bajnai kastély egykori tulajdonosa, gróf Sándor Móric, a félelmet nem ismerő Ördöglovas a legendák szerint saját kastélya erkélyéről is leugratott és az épületen belül is gyakran lovon járt. Kalandjait állandó kísérője, udvari festője, Johann Gottlieb Prestel több képen is dokumentálta. Feleségét, a nagy hatalmú Metternich kancellár lányát is úgy ismerte meg, hogy a Sándor-palotához vezető lépcsőn átugratott Leontine hintaja fölött. A lány azonnal beleszeretett. A gróf feleségül kérte és költséget nem kímélve hozzákezdett a bajnai kastély átépítéséhez, hogy az méltó pompával fogadhassa a kancellár lányát. A klasszicista stílusú átépítés és a bővítés terveit Hild József építész készítette el, a belső termek díszítésére pedig a milánói Scala díszlettervezője, Alessandro Sanquirico kapott megbízást. Lányuk, Metternich–Sándor Paulina a XIX. századi közép-európai kultúrtörténet egyik legizgalmasabb személyisége volt. Diplomatafeleségként bejárta Európát, Franciaországban a császárnéval együtt diktálta a trendet, Bécsben divatklubot alakított, Wagner neki ajánlotta egyik zongoradarabját, Edgar Degas pedig megfestette őt egy fénykép alapján. A kiállítás bemutatja gróf édesapja mellett Paulina mozgalmas, közéletben betöltött életének főbb állomásait is.