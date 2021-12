Nagyszabású kiállításokkal debütál a Néprajzi Múzeum

A Liget Budapest projekt részeként épülő Néprajzi Múzeum kivitelezése az előzetes tervek szerint halad: 2020 szeptemberében az építkezés elérte a legmagasabb pontját, év végére szerkezetkész állapotba került, 2021 végére pedig a teljes építkezés célegyenesbe fordult

– hangsúlyozta Baán László az intézmény sajtóbejárásán. A Liget-projekt miniszteri biztosának tájékoztatása szerint már elkészült az épület ívesen emelkedő „domboldalait” körülölelő, impozáns üveghomlokzat, amelyre majdnem félmillió pixelből álló, a múzeum magyar és nemzetközi (többek között venezuelai, kongói, kameruni, mongol, kínai és melanéz) gyűjteményeiből válogatott néprajzi motívumokon alapuló, raszterszerkezetű fémrács hálót feszítettek körbe. Ez a különleges megoldás azonban nem csak esztétikailag, hanem műszakilag is fontos eleme a homlokzatnak, hiszen az épület árnyékolását is biztosítja, hozzájárulva az energiatakarékos működéshez – magyarázta a miniszteri biztos, majd az épület jellegzetességének számító tetőkert kialakítását ismertette.

A múzeum tetőívén 7300 négyzetméternyi parkfelületet alakítanak ki. Az épület domboldalain több mint háromezer köbméter, speciális tápanyagokkal dúsított termőtalajt terítettek el, amelyekbe virágos és hagymás évelőkből mintegy 1500, lombos cserjékből hét, örökzöldből csaknem száz darab, díszfűből pedig majd hétszáz példányt ültettek el

– sorolta Baán László. Ennek apropóján a Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum igazgatója felidézte: bár a zöldfelületek miatt a Liget-projekttel kapcsolatban több vád és aggodalom is megfogalmazódott, fontos hangsúlyozni, hogy nem csökkent a zöldfelület, sőt a Városliget zöldterületi aránya hatvan százalékról hatvanöt százalékra fog emelkedni – húzta alá.

A Liget-projekt miniszteri biztosa továbbá kiemelte, hogy a térszín alatt – ahol az épület mintegy hatvan százaléka kap helyet – is befejezésükhöz közelítenek a szakipari munkálatok. Tájékoztatása szerint a világszínvonalú kiállítóterek építése is hamarosan elkészül, így a Néprajzi Múzeum korábbi Kossuth téri bemutatóhelyhez képest több mint háromszor nagyobb, összességében csaknem hétezer négyzetméter alapterület áll majd rendelkezésre.

Baán László beszámolóját követően Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum igazgatója részletes tájékoztatást adott az épülettel egy időben megnyíló kiállításokról, cáfolva azokat az ellenzéki médiában megjelenő híreket, miszerint jövő tavasszal gyakorlatilag egy üres épületet fognak megnyitni a látogatók előtt.

Tájékoztatása szerint az új Néprajzi Múzeum Megérkeztünk címmel több mint ezer négyzetméteren látványos időszaki kiállítással várja a látogatókat, amely a gyűjtemény legjelesebb, emblematikus tárgyaiból mutat be egy különleges válogatást. Ugyancsak az épülettel egy időben nyílik meg több, mint félezer négyzetméteren az interaktív és látványos Zoom tér is, ahol egyebek mellett a világon fellelhető legrégebbi, 1673-as székelykapu, egy fatörzsből faragott, hétméteres bödönhajó, valamint az Ősrobbanás elnevezésű monumentális vitrin lesz megtekinthető. Ezek mellett pedig különleges látványt fog nyújtani az épület főlépcsője mellett a negyven-negyven méter hosszan elhelyezkedő, mintegy háromezer műtárgyat felvonultató Kerámiatér is – részletezte Kemecsi Lajos. Hozzátette: a Néprajzi Múzeum esetében a költözés, a kivitelezés és a kiállítástervezés is rekordidő alatt valósult meg.

